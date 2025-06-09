دون كيماويات.. طرق فعالة للتخلص من النمل بالمنزل

ظهور النمل في الصيف من أكثر المشاكل التي تواجه السكان بالمنازل إليك طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل في المنزل دون استخدام أي مواد كيميائية:

1. الخل الأبيض

امزج مقدارًا متساويًا من الخل الأبيض والماء في زجاجة بخاخ.

رشّه على مداخل النمل، النوافذ، وأماكن مروره.

رائحة الخل تغطي آثار الفيرمونات التي يستخدمها النمل للتنقل.



2. الليمون أو عصير الليمون

امسح الأرضيات أو النوافذ أو المداخل بعصير الليمون.

يمكن وضع شرائح من الليمون في الزوايا التي يدخل منها النمل.

الحموضة تزعج النمل وتمنعه من المرور.



3. القرفة

رش مسحوق القرفة في أماكن ظهور النمل، خصوصًا المداخل والنوافذ.

يمكنك أيضًا وضع أعواد قرفة في الزوايا.

القرفة تردع النمل بسبب رائحتها القوية.



4. النعناع (الزيت أو الأوراق)

رش زيت النعناع المخفف (10 قطرات في كوب ماء) في زوايا المنزل.

يمكن وضع أكياس صغيرة من النعناع المجفف في أماكن تواجد النمل.

النعناع يطرد النمل ويمنع دخوله.



5. بودرة الأطفال أو الطباشير

ارسم خطوطًا من الطباشير أو رش بودرة أطفال على مداخل النمل.

هذه المواد تخلق حاجزًا لا يحب النمل عبوره.



6. الملح الخشن أو البيكنج صودا

رش الملح أو بيكنج صودا في المناطق التي يمر بها النمل.

يمكن خلط البيكنج صودا بالسكر ووضعها كطُعم (يُجذب النمل للسكر ويموت بسبب البيكنج صودا).



7. سد الفتحات والشقوق

بعد طرد النمل، ابحث عن أماكن دخوله وسدها باستخدام معجون أو سيليكون أو لاصق مقاوم للماء.