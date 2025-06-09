إزالة 5 حالات تعدى بإسنا ورفع 290 طن من التراكمات بالأقصر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة على سيد الصادق بإزالة وفك عدد ٣ شدة خشبية لسقف الدور الرابع علوى وسقف الدور الأرضى وأعمدة الدور الثامن علوي ومصادرة مواد البناء حديد تسليح وأسمنت، كما تم إزالة سور بالطوب الأبيض بقرية النجوع و فك عدد ١ شدة خشبية لسقف الدور الأول علوى بقرية الكيمان وأجمالى المخالفات على مساحة ٦٦٩م٢ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر للتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفى سياق متصل ، وفى إطار الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة بشوارع المدينة والقري التابعة لها ليظهر المركز بالمظهر اللائق واسفرت عن رفع 290 طن مخلفات من المدينة والقري وذلك بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية وإدارة النظافة والتجميل .

ففى مدينة اسنا استهدفت حملة النظافة الطريق الغربي السريع والشوارع الداخلية للمدينة منها مداخل الخزان وشارع جنينة العمدة وشارع أحمد عرابى ومنطقة الخور ومنطقة شارع ثابت وشارع ميدان المحكمة ومنطقة محمد مدنى وكورنيش النيل وترعة اصفون .

كما شملت حملات النظافة، قري المركز الشغب والدير والحلة والكيمان واصفون وتوماس والنجوع والنمسا و كومير، والطرق السريعة والشوارع الجانبية بالقري ، مما لاقي استحسان المواطنين.