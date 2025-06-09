أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق مصر اليوم الإثنين 9 يونيو 2025

شهدت أسواق مصر اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، مع تسجيل تغيرات طفيفة في بعض الأصناف مقارنة بالأيام السابقة.
أسعار الخضراوات اليوم
سعر الطماطم: بلغ متوسط السعر 12.68 جنيهًا للكيلو.
البطاطس: سجلت 11.15 جنيهًا للكيلو.
سعر الليمون البلدي: بلغ متوسط السعر 76.88 جنيهًا للكيلو.
البامية: وصلت إلى 64.38 جنيهًا للكيلو.
ورق العنب البناتي: بلغ متوسط السعر 69.33 جنيهًا للكيلو.
ورق العنب البلدي: سجل 62.78 جنيهًا للكيلو.
الملوخية: بلغ سعرها 20.23 جنيهًا للكيلو.
اللفت: سجل 7.5 جنيهًا للكيلو.
الكوسة: بلغ سعرها 18.05 جنيهًا للكيلو.
الكسبرة (100 رابطة): سجلت 244.81 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
الموز البلدي: بلغ متوسط السعر 36.77 جنيهًا للكيلو.
التفاح المحلي: سجل 54.14 جنيهًا للكيلو.
الخوخ: وصل إلى 44.83 جنيهًا للكيلو.
البطيخ: بلغ سعره 72.69 جنيهًا للثمرة.
البرقوق: سجل 58.36 جنيهًا للكيلو.
النبق: بلغ سعره 45.42 جنيهًا للكيلو.
الموز المغربي: سجل 34.02 جنيهًا للكيلو.
الموز المستورد: بلغ سعره 42.83 جنيهًا للكيلو.
الموز بيكو: سجل 32.8 جنيهًا للكيلو.
المانجو البلدي: بلغ متوسط السعر 39.9 جنيهًا للكيلو.