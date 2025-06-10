المخرج الكبير داود عبد السيد يواصل رحلة العلاج.. ووزير الثقافة يتابع حالته عن كثب

يواصل المخرج الكبير داود عبد السيد تلقي العلاج بشكل منتظم، إثر تعرضه لأزمة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة معاناته من مشاكل في الكلى، ما يستدعي تردده المستمر على المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويحرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على متابعة الحالة الصحية للفنان الكبير، نظرًا لما يمثله من قيمة فنية وثقافية كبيرة، باعتباره أحد رموز القوة الناعمة في مصر.

ويقوم الوزير بالتدخل الدائم لتسهيل إجراءات علاجه وتذليل أي عقبات قد تواجهه، تأكيدًا على حرص الدولة على دعم رموزها الثقافية والفنية.

وكان وزير الثقافة صرح في وقت سابق بأن المخرج داود عبد السيد يمر بوعكة صحية تتطلب متابعة طبية دورية، مؤكدًا أنه يتواصل معه ومع أفراد أسرته باستمرار للاطمئنان عليه، متمنيًا له الشفاء العاجل ودوام الصحة.

ويُعد المخرج داود عبد السيد أحد أبرز الأسماء في تاريخ السينما المصرية، حيث قدم أعمالًا خالدة أثرت وجدان الجمهور، منها: الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الأحلام، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، قدرات غير عادية، سارق الفرح.

وقد أخرج وكتب عددًا من هذه الأفلام، التي تمثل علامات فارقة في السينما العربية، لما تحمله من عمق فلسفي وطرح اجتماعي وإنساني مميز.