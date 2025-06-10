المؤبد للمتهمين بإنهاء حياة شاب طعنا في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بالسجن المؤبد لعامل وعمه، لاتهامهما بإنهاء حياة شاب طعناً، وذلك إثر منعه المتهم الأول من معاكسة فتاة، وألزمتهما بالدعوى المدنية لوالدة المجني عليه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين: "إبراهيم. ع"، 23 سنة، عامل مقيم شارع علي خليفة - مدينة السعادة - قسم أول شبرا الخيمة القليوبية، و"هاني. ا"، 42 سنة، ميكانيكي سيارات، مقيم شارع علي خليفة مدينة السعادة - قسم أول شبرا الخيمة - القليوبية - في القضية رقم ٢٣١٤٧ لسنة ۲۰۲٤ جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ٤٣٧٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية قتلا المجني عليه محمود علي محمد امام عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على ذلك وبيتا النية وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض "مطواة" أمده الثاني بها، وتوجها إلى حيث أيقنا تواجده.

وولد الشجار والمشادة بين المتهم الأول والمجني عليه، الذي كان لديه نيه قتله، حال تواجد الثاني على مسرح الواقعة للشد من أزره والحول دون إغاثة المجني عليه، فما إن ظفر به حتى سدد له طعنة استقرت بجيده قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض “مطواة”.