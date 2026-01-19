أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، استشهاد طفل برصاص الاحتلال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه بدأ عملية عسكرية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، تستمر لعدة أيام بمشاركة الشاباك وحرس الحدود بهدف القضاء على البنى التحتية للمقاومة في المنطقة، بحسب تعبيره.

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال، إن القوات الإسرائيلية والشاباك بدأوا الليلة الماضية "عملية واسعة" بزعم القضاء على حيازة أسلحة في حي جبل جوهر بمدينة الخليل.

و في وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه في إطار الاستعدادات لاحتمال نشوب حرب مع إيران، أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات عاجلة لإدارة مستشفى وولفسون تقضي بنقل نحو 250 مريضا بشكل فوري إلى مستشفى شيبا.

وبحسب الإذاعة، شملت التعليمات أيضاً خفض عدد المرضى المنومين في مستشفى وولفسون إلى 280 مريضا فقط، وذلك على خلفية وجود ثغرات في إجراءات الحماية والسلامة داخل المستشفى، ما دفع الجهات المختصة إلى تقليص الطاقة الاستيعابية كإجراء احترازي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة استعدادات طارئة تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحسبا لأي تطورات أمنية أو عسكرية محتملة خلال الفترة المقبلة.