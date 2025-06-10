المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لبائعة خضار تتاجر في الحشيش بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لبائعة خضار وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر، بدائرة قسم الخصوص القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.



وأحالت النيابة العامة المتهمة "منال م ح ا" السن : ٣٣ سنة - بائعة خضار - مقيمه: شارع طلائع الإسلام متفرع من ش الرشاح العمومي - الخصوص - القليوبية، في الجناية رقم ٢٢١٤ لسنة ٢٠٢٥ الخصوص المقيدة برقم ٤٧١ لسنة ۲۰٢٥ کلی جنوب بنها، لأنها بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية أحرزت جوهراً مخدراً (حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.