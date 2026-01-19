أخبار التوك شو| أحمد موسى: الشعب المصري لن يسمح لأحد بالضحك عليه.. ونصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: الشعب المصري لن يسمح لأحد بالضحك عليه

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم الاحتفال بعد أيام وتحديدا في 25 يناير، والذي بدأ في 1952 عندما تصدى رجال الشرطة البواسل للمستعمر المحتل الإنجليزي ومنذ ذلك التاريخ أصبح عيدًا للشرطة المصرية.

محمد فؤاد: زيادة الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025 ليس نتيجة ديون أجهزة الموازنة

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن زيادة الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025 ليست نتيجة لزيادة ديون أجهزة الموازنة، بل بسبب زيادة ديون القطاعات الأخرى مثل الهيئات والشركات والقطاع المصرفي.

أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف

كشف الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان لم توجه أي هجوم إلى إسرائيل أو تتحدث عنها؛ لأن ما يشغلهم ليس مصلحة مصر، بل الحصول على الأموال.

أحمد موسى: الإخوان يكذبون حول قروض مصر ويديرون أكاذيب لصالح إسرائيل

كشف الإعلامي أحمد موسى عن حقيقة مواقف جماعة الإخوان من القضايا المصرية، مشيرًا إلى أنهم لم يهاجموا إسرائيل أو يتحدثوا عنها، لأن هدفهم الأساسي ليس مصلحة مصر بل الحصول على الأموال.

العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة

قالت الإعلامية نهال طايل إن الثقة الزائدة في الأبناء بدعوى أنهم «كبروا» قد تُعرّضهم لمخاطر جسيمة، مؤكدة أن معيار الكِبر الحقيقي هو قدرة الابن أو الابنة على حماية النفس، وليس العمر أو المرحلة الدراسية.

جرينلاند تشتعل بالجدل الدولي.. وجولة آي شو سبيد تكشف سحر الحضارة المصرية

ناقشت حلقة اليوم من برنامج «ترندي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية حبيبة تاج الدين، أبرز التفاعلات على منصات التواصل في مختلف المجالات من السياسة والاقتصاد إلى الفن والمجتمع.

أستاذ علوم سياسية: السلطة الفلسطينية لديها فرصة مهمة للتعامل مع مجلس السلام

أكد الدكتور حسن لافي أستاذ العلوم السياسية، أن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لديهم فرصة في غاية الأهمية للتعامل مع ما يحدث من زخم دولي وتلاحم من أجل فلسطين.

نصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء

قدم اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، مجموعة من النصائح المهمة لتفادي حوادث تسرب الغاز والاختناق الناتج عنه، خاصة في فصل الشتاء، حيث تزداد حالات الوفيات بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون.

مواجهة على الهواء| مطالب بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

كشفت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي، عن عزم الهيئة البرلمانية للحزب التقدم بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب السابق والمعمول به حاليا.

وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات

قال الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة السوداني، إن الأوبئة في السودان ليست جديدة، لكنها تتجدد وتتزايد لأسباب مختلفة، موضحا أن الكوليرا والملاريا من الأمراض المستوطنة في السودان وبعض الدول الأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.