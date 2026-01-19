قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة اعتيادية سنوية 45 يوما دون التقيد بسنوات الخدمة للموظفين ذوي الإعاقة
30 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 19 يناير في القاهرة والمحافظات
سعر الذهب اليوم 19-1-2026
أخبار التوك شو| أحمد موسى: الشعب المصري لن يسمح لأحد بالضحك عليه.. ونصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح
هؤلاء محرومون من إجازة 25 يناير 2026 بالقانون.. هل أنت منهم؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
الداخلية السورية تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تقارير عن “مجازر” في الحسكة
الرئيس السوري يؤجل زيارته إلى ألمانيا لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي
قيدوا شخصا وتعدوا عليه بالضرب داخل منزل بقنا.. المتهون يواجهون هذه العقوبة
بالصور.. أبرز ما تقدمه نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: الشعب المصري لن يسمح لأحد بالضحك عليه.. ونصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: الشعب المصري لن يسمح لأحد بالضحك عليه
كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم الاحتفال بعد أيام وتحديدا في 25 يناير، والذي بدأ في 1952 عندما تصدى رجال الشرطة البواسل للمستعمر المحتل الإنجليزي ومنذ ذلك التاريخ أصبح عيدًا للشرطة المصرية.

محمد فؤاد: زيادة الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025 ليس نتيجة ديون أجهزة الموازنة
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن زيادة الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025 ليست نتيجة لزيادة ديون أجهزة الموازنة، بل بسبب زيادة ديون القطاعات الأخرى مثل الهيئات والشركات والقطاع المصرفي.

أحمد موسى: مدبولي يمتلك خبرة كبيرة ويعمل بلا توقف
كشف الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان لم توجه أي هجوم إلى إسرائيل أو تتحدث عنها؛ لأن ما يشغلهم ليس مصلحة مصر، بل الحصول على الأموال. 

أحمد موسى: الإخوان يكذبون حول قروض مصر ويديرون أكاذيب لصالح إسرائيل
كشف الإعلامي أحمد موسى عن حقيقة مواقف جماعة الإخوان من القضايا المصرية، مشيرًا إلى أنهم لم يهاجموا إسرائيل أو يتحدثوا عنها، لأن هدفهم الأساسي ليس مصلحة مصر بل الحصول على الأموال.

العيشة مش أكل وشرب.. نهال طايل للأباء: أمان الأبناء مسؤولية مستمرة
قالت الإعلامية نهال طايل إن الثقة الزائدة في الأبناء بدعوى أنهم «كبروا» قد تُعرّضهم لمخاطر جسيمة، مؤكدة أن معيار الكِبر الحقيقي هو قدرة الابن أو الابنة على حماية النفس، وليس العمر أو المرحلة الدراسية.

جرينلاند تشتعل بالجدل الدولي.. وجولة آي شو سبيد تكشف سحر الحضارة المصرية
ناقشت حلقة اليوم من برنامج «ترندي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية حبيبة تاج الدين، أبرز التفاعلات على منصات التواصل في مختلف المجالات من السياسة والاقتصاد إلى الفن والمجتمع.

أستاذ علوم سياسية: السلطة الفلسطينية لديها فرصة مهمة للتعامل مع مجلس السلام
أكد الدكتور حسن لافي أستاذ العلوم السياسية، أن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لديهم فرصة في غاية الأهمية للتعامل مع ما يحدث من زخم دولي وتلاحم من أجل فلسطين.

نصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء
قدم اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، مجموعة من النصائح المهمة لتفادي حوادث تسرب الغاز والاختناق الناتج عنه، خاصة في فصل الشتاء، حيث تزداد حالات الوفيات بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون.

مواجهة على الهواء| مطالب بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم
كشفت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي، عن عزم الهيئة البرلمانية للحزب التقدم بتعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب السابق والمعمول به حاليا.

وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
قال الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة السوداني، إن الأوبئة في السودان ليست جديدة، لكنها تتجدد وتتزايد لأسباب مختلفة، موضحا أن الكوليرا والملاريا من الأمراض المستوطنة في السودان وبعض الدول الأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

أحمد موسى الدين الدين الخارجي الإخوان إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

الأرصاد

ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

عم أطفال المنوفية

المتهم استخدم إيشارب.. عم أطفال المنوفية يكشف اللحظات الأخيرة قبل الواقعة

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

شروط وإجراءات المعاش المبكر 2026.. ما هي الفئات المستحقة؟

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

بفستان جريء.. ناهد السباعي تخطف الأنظار

مصطفي حجاج

مصطفى حجاج يتألق في حفل بالقاهرة الجديدة.. صور

ليلي علوي

بالأسود.. ليلي علوي تتألق في أحدث ظهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد