نصائح مهمة للوقاية من حوادث تسرب الغاز في الشتاء

قدم اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، مجموعة من النصائح الهامة لتفادي حوادث تسرب الغاز والاختناق الناتج عنه، خاصة في فصل الشتاء، حيث تزداد حالات الوفيات بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون.

مصادر موثوقة

وأكد اللواء عبد القادر ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "الصورة" المذاع على قناة "النهار" على ضرورة شراء سخان الغاز من مصادر موثوقة وذات سجل تجاري واضح.

وقال: "يجب أن يكون السخان من شركة معروفة ولها مراكز صيانة معتمدة، وليس مستعملًا أو من أسواق شعبية، حيث قد يكون السخان نفسه مصابًا بمشاكل تصعب اكتشافها".

وأشار إلى أهمية إجراء الصيانة الدورية للسخانات من قبل شركات الغاز المعتمدة، وليس من خلال فنيين غير متخصصين.

وأضاف: “الصيانة يجب أن تتم على يد خبراء لضمان سلامة الجهاز، حيث أن الصيانة غير المتقنة قد تؤدي إلى نتائج كارثية”.

خطورة استخدام أنابيب البوتاجاز

وحول خطورة استخدام أنابيب البوتاجاز المنقولة في بعض الأماكن، قال عبد القادر إن هذه الممارسة شائعة في المناطق التي لم يصل إليها الغاز الطبيعي بعد، موضحًا أنه من الضروري عدم إغلاق مكان تخزين الأنبوبة بإحكام.

وأوصى بترك الشباك مفتوحًا قليلاً أو عمل فتحات للتهوية لضمان تهوية المكان في حال حدوث تسرب غاز.

وأضاف: "إذا تم تسرب الغاز، فقد يستغرق الأمر حوالي ساعة حتى يؤدي إلى الوفاة. يبدأ الأمر بشعور الشخص بالدوار، مما يجعله يفقد وعيه ويصعب عليه اتخاذ أي إجراء لحماية نفسه".

وأكد اللواء ممدوح عبد القادر على أهمية الوقاية، حيث نصح بإغلاق المحابس الخاصة بالسخان قبل النوم لتفادي أي تسرب محتمل.

كما أشار إلى أن الحادث الأخير في القليوبية كان نتيجة انفجار في السخان، مما أدى إلى انفلات خرطوم الأنبوبة، واندفاع الغاز إلى باقي الشقة، مما أسفر عن وقوع وفيات.

استخدام سخانات الغاز

واختتم عبد القادر حديثه بتوجيه دعوة للمواطنين بأن يكونوا أكثر وعيًا عند استخدام سخانات الغاز وأنابيب البوتاجاز، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج.