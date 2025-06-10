حملة مسائية لمتابعة انتظام خطوط سير سيارات الأجرة بالقصير

كلف اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، إدارة المواقف ولجان المتابعة بالوحدة المحلية بشن حملة مسائية موسعة لمتابعة سير وانتظام سيارات الأجرة "السرفيس" داخل المدينة في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة إحكام الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين .

شملت الحملة مراجعة التزام السائقين بخطوط السير المحددة، والتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الرسمية، بالإضافة إلى فحص واجهات السيارات للتأكد من تركيب اللافتات التي توضح خطوط السير. كما تم تفقد عدادات سيارات التاكسي والتأكد من صلاحيتها للعمل وفقاً للضوابط.

وتمركزت جهود الحملة في شوارع بورسعيد وحسن كامل، حيث تم التعامل الفوري مع عدد من المخالفات، وتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي تجاوزات، في إطار الحرص على تقديم خدمة نقل آمنة ومنضبطة تليق بالمواطنين والزائرين خلال فترة العيد.

وأكد رئيس مدينة القصير أن الحملات مستمرة على مدار الإجازة، مشدداً على أن أي مخالفة ستقابل بإجراءات صارمة حفاظاً على حقوق المواطنين .