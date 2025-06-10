ترامب: لوس أنجلوس كانت ستحترق بالكامل إذا لم نرسل قوات

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال الرئيس الأمريكي ترامب، إن لوس أنجلوس كانت ستحترق بالكامل إذا لم نرسل قوات.

وأضاف احترق 25 ألف منزل في لوس أنجلوس بسبب حاكم وعمدة بلا كفاءة.

وفي سياق آخر: تجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم في التعامل مع الاحتجاجات في لوس انجلوس، ما أشعل الأمور بينهما.

وقد نشبت الاحتجاجات في كاليفورنيا على خلفية حملة ترامب على المهاجرين في البلاد، وأرسل ترامب الحرس الوطني إلى الولاية دون موافقة نيوسوم، كما تجاوز ترامب نيوسوم وأرسل عناصر من مشاة البحرية ليواجهوا الاحتجاجات بالمدينة، وفقا لشبكة ايه بي سي الأمريكية.