فرنسا.. مصرع رجلي إطفاء تحت أنقاض مبنى مشتعل

خيم الحزن على مدينة لاون التابعة لإقليم آين شمال فرنسا، عقب الإعلان صباح اليوم عن مصرع اثنين من رجال الإطفاء أثناء مشاركتهما في إخماد حريق ضخم اندلع مساء الاثنين داخل أحد المباني السكنية، قبل أن يتعرض المبنى لانهيار مفاجئ أدى إلى دفنهما تحت الركام.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة آين، فإن فرق الطوارئ هرعت إلى مكان الحريق فور الإبلاغ عنه، وسارعت إلى تطويق النيران وتأمين الموقع، إلا أن المبنى المنكوب تعرض لـ"انهيار هيكلي مفاجئ"، أدى إلى فقدان الاتصال برجلي إطفاء كانا داخل المبنى في تلك اللحظة.

ورغم تعبئة نحو 170 شخصًا من عناصر الإنقاذ والإطفاء والفرق المختصة بالبحث والإزالة، لم تنجح المحاولات في إنقاذهما، حيث تم انتشال جثتيهما صباح الثلاثاء من تحت الأنقاض، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على زملائهما والمجتمع المحلي.

وقالت المحافظة في بيانها: "رغم تعبئة هائلة وتفعيل وسائل إنقاذ وإزالة متخصصة، تم العثور على رجلي الإطفاء التابعين لمنطقة آين جثتين هامدتين تحت الركام."

وتجري السلطات حاليًا تحقيقات فورية للكشف عن أسباب اندلاع الحريق والوقوف على ملابسات انهيار المبنى، فيما يتوقع أن تقام مراسم رسمية لتكريم الضحيتين في الأيام القليلة المقبلة، وسط إشادة واسعة بشجاعتهما وتفانيهما في أداء الواجب.