استدعاء الشهود لسماع أقوالهم في واقعة اعتداء شخص على صغير في السلام

قررت جهات التحقيق، استدعاء الشهود في واقعة تعرض صبي من ذوي الاحتياجات الخاصة للاعتداء على يد شخص في منطقة السلام لسماع أقوالهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على صاحب سوبر ماركت بمنطقة السلام، في اتهامه بهتك عرض صبي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كانت الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من أسرة الطفل، يفيد بتعرض نجلهم لحادث اعتداء جنـ.ــسي داخل محل تجاري بالمنطقة، على الفور، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.