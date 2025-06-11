تحديث يونيو لهواتف بيكسل يجلب ميزات ذكية وجديدة: دعم للملصقات المخصصة

أطلقت جوجل ميزة جديدة ضمن تطبيق "جهات الاتصال" تُعرف باسم Pixel VIPs، تهدف إلى تسهيل الوصول والتواصل مع الأشخاص الأكثر أهمية في حياتك، مثل أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

من خلال إضافة معلومات مثل تواريخ الميلاد، وعناوين البريد الإلكتروني، والعناوين المنزلية، والتفضيلات، ستحصل على تجربة أكثر تكاملًا مع هذه الميزة.

الميزة تتيح لك رؤية آخر مكالمة أو رسالة (بما في ذلك رسائل واتساب) مع كل جهة اتصال مصنفة كـ VIP، بالإضافة إلى عرض موقعهم عند مشاركته، وتلقي تذكيرات بالمناسبات المهمة مثل أعياد الميلاد.

كما يمكن لهؤلاء الأشخاص تجاوز وضع "عدم الإزعاج" على الهاتف لضمان عدم تفويت أي تواصل منهم. الميزة متاحة لهواتف Pixel 6 والأحدث، وتدعم تطبيقي Google Messages وWhatsApp.

ملصقات مخصصة في Gboard بتقنية الذكاء الاصطناعي

يتيح لك التحديث الجديد إنشاء ملصقات مخصصة لأي شيء يمكنك تخيله عبر ميزة مدعومة بتقنية Pixel Studio والذكاء الاصطناعي التوليدي. يكفي كتابة وصف للملصق، اختيار التعبير العاطفي المطلوب، وسيقوم النظام بإنشائه فورًا دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحويل الصور إلى ملصقات حيث تتم إزالة الخلفية تلقائيًا وتحويل الكائن الرئيسي إلى ملصق قابل للاستخدام. الميزة حصرية حاليًا لهواتف Pixel 9 في بعض الدول، وتدعم الإنجليزية، اليابانية، والألمانية فقط.

خدمة الطوارئ عبر الأقمار الصناعية

توسّعت خدمة Satellite SOS لتشمل أستراليا، ما يسمح للمستخدمين بالتواصل مع خدمات الطوارئ في الأماكن التي لا تتوفر فيها تغطية شبكة أو اتصال Wi-Fi. الخدمة متاحة لهواتف Pixel 9، وتدعم حاليًا الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، أوروبا، وأستراليا.

أما تطبيق Recorder فقد حصل على ميزة توليد ملخصات صوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي باللغة الفرنسية والألمانية لهواتف Pixel 9، بينما تدعم هواتف Pixel 8 وPixel 9a هذه الميزة باللغة الإنجليزية فقط.

كذلك، حصلت هواتف Pixel 8 على ميزة "الصوت الصافي" التي تعمل على إزالة الضوضاء الخلفية من التسجيلات للحصول على جودة صوت محسّنة.

تحسينات في تجربة التصوير

يحصل عشاق التصوير على مركز تعليمي جديد ضمن تطبيق كاميرا Pixel، يساعد المستخدمين على الاستفادة القصوى من إمكانيات الكاميرا.

من خلال النقر على أيقونة علامة الاستفهام في الزاوية العلوية من واجهة التطبيق، يمكنك الاطلاع على إرشادات بصرية لكل وضع تصوير مع خطوات توجيهية لتحقيق أفضل النتائج.

مزايا متقدمة لإمكانية الوصول

يدعم التحديث الجديد ميزة Live Search في تطبيق المكبر (Magnifier) لهواتف Pixel 5 والأحدث، باستثناء الأجهزة القابلة للطي.

تسمح هذه الميزة بالبحث المباشر عن عناصر في محيطك دون الحاجة لالتقاط صورة، حيث يمكن كتابة اسم عنصر (مثل طبق في قائمة طعام) وسيقوم المكبر بتحديده مباشرة على الشاشة مع توفير اهتزاز بسيط للتنبيه.

كما أضافت جوجل دعمًا لتقنية LE Audio لمستخدمي المعينات السمعية على هواتف Pixel 9 وما بعدها، والتي تعمل بنظام Android 16. تتيح هذه الميزة تلقي المكالمات أثناء التنقل، الوصول إلى الإعدادات المسبقة للمعينة السمعية، وضبط مستوى الصوت المحيط من إعدادات الهاتف مباشرة.

تعليقات تعبيرية لفهم المشاعر في المحادثات

ميزة Expressive Captions أصبحت متوفرة في دول جديدة إلى جانب الولايات المتحدة، مثل كندا، المملكة المتحدة، وأستراليا.

وتعمل على تحليل وفهم المشاعر والنبرة في الكلام وترجمتها إلى تسميات توضيحية معبرة. تتوفر الميزة لهواتف Pixel 6 وما بعدها، بالإضافة إلى أجهزة أندرويد الأخرى التي تعمل بنظام Android 15 أو أحدث.

تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي في تطبيق صور Google

تستعد جوجل لإطلاق أدوات تحرير صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق Google Photos.

ستحصل على اقتراحات ذكية لتحسين الصور، بالإضافة إلى أدوات تحرير مخصصة بناءً على العناصر التي تختار تعديلها. كما سيكون الوصول إلى أدواتك المفضلة في التحرير أسهل من السابق.