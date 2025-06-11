وفاة أول حاج من الوادي الجديد أثناء أداء فريضة الحج

توفي الحاج إسماعيل قراعه من مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، أثناء أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة، وتم دفنه بمكه المكرمة.



وكان قد سافر الحاج إسماعيل قراعه ضمن بعثة حجاج وزارة التضامن من محافظة الوادى الجديد، والتقطت آخر صورة له وهو يودع أقاربه من أمام مبني مديرية الشئون الاجتماعية بمدينة الخارجة.

وودع اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، في السابع والعشرون من مايو الماضي فوج حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة يرافقه محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، وذلك من أمام مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة الخارجة، حيث تم تسيير الأتوبيسات التي تقل الحجاج وسط أجواء من الدعاء والبهجة.