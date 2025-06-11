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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة البيئة: تدابير وطنية طموحة لحماية البحر المتوسط ومعالجة الأزمات الثلاثية

50 عامًا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة
50 عامًا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة
حنان توفيق

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الإجتماع رفيع المستوى حول الذكرى الخمسون لخطة عمل البحر  الأبيض المتوسط ​​والذكرى الثلاثين لاتفاقية برشلونة.، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بمدينة نيس بفرنسا ، بمشاركة أنجر أندرسون المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وأنييس بانييه - روناشيه وزيرة التحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحار ومصايد الأسماك في فرنسا، وسارة أجيسين مونوز وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي في إسبانيا، وماشا كوسيبر، وزيرة الدولة لدى رئيس الوزراء، سلوفينيا ، وعدد من وزراء دول المغرب وايطاليا وقبرص وكرواتيا ومونتينجيرو.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الإجتماع يتيح الفرصة للوزراء للإعلان عن تدابير وطنية طموحة لحماية البحر الأبيض المتوسط، والتأكيد على عزمهم الجماعي على معالجة الأزمات الثلاثية التي تُواجهها منطقتنا، وهي تغير المناخ، وتدهور التنوع البيولوجي، والتلوث، وخاصةً التلوث البلاستيكي.

وأدرات د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة المنعقدة ضمن فعاليات الإجتماع تحت عنوان "50 عامًا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة " خطة عمل البحر الأبيض المتوسط: قصص نجاح وقيمة مضافة"، مُعربةً عن إعتزازها بإدارة الجلسة التى تستعرض قصص نجاح وتركز على  تعزيز التعاون الإقليمي على مدار ٥٠ عاما من إطلاق خطة عمل البحر المتوسط  الذى شهد العديد من  قصص النجاح ، خاصة وأن الاتفاقية تجمع دول متنوعة تحت مظلتها ، وقد شهدت الجلسة مناقشة الوزيرة مع الحضور خارطة الطريق لاتفاقية برشلونة.

ووجهت وزيرة البيئة عدد من التساؤلات للوزراء لشرح  المبادرات العابرة للحدود والإقليمية والوطنية التى قدموها في إطار خطة عمل البحر الأبيض المتوسط ​​، بالإضافة إلى أفكارهم حول كيفية البناء على ما تم إنجازه حتى الآن لتعزيز  خطة عمل  البحر الأبيض المتوسط ​​في مجال الرصد والتقييم.

وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد بعض الوزراء عرض إنجازاتهم التي حققوها فى بلادهم  فى مجال معالجة التلوث بشكل يتماشى مع  الحفاظ على التنوع البيولوجي وتغير المناخ، بالإضافة إلى عرض قصص النجاح التى يمكن أن تساهم فى تنفيذ الإتفاق المبرم بشأن حفظ التنوع البيولوجى البحرى فى المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية واستخدامه المستدام  (BBNJ)، وهدف (MPA30x30 ) الخاص بحماية ٣٠% من محيطات العالم بحلول عام 2030.

وزيرة البيئة رفيع المستوى البحر الأبيض المتوسط

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