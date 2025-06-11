رئيس الأركان الإسرائـ.يلي:غـ.زة هي ساحة القتال الرئيسية بالنسبة لنا

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، أننا نحتاج إلى مزيد من القوات لتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي، أن غزة هي ساحة القتال الرئيسية بالنسبة لنا.

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي، إلى أن صادقت على خطة لإعادة هيكلة وتنظيم الجيش تتضمن تشكيل فرقة إضافية ولواء مدرعات ولواء مشاة.

هندسة باراك" 188

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن وقوع حادثة وُصفت بـ"الخطيرة" تم التستر عليها خلال الأيام الماضية، حيث أصيب ضابط إسرائيلي من لواء المدرعات، يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة "هندسة باراك" 188، بجروح وصفت ما بين المتوسطة والخطيرة، إثر تعرضه لنيران أُطلقت من قبل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن الضابط أصيب يوم الأحد خلال عملية عسكرية في المنطقة، بعدما ظنّت القوة الإسرائيلية المتمركزة في الموقع أنه مقاتل من حماس، لتفتح عليه النار وتصيبه بجروح استدعت نقله للعلاج.

وبحسب التحقيق الأولي، تبين أن الحادث كان نتيجة "خطأ في تحديد الهوية"، ولا يزال التحقيق جارياً تحت إشراف الفرقة 36 في الجيش.

ورغم خطورة الحادثة وحساسيتها، لم يصدر الجيش بياناً رسمياً أو يشارك تفاصيلها مع الجمهور أو وسائل الإعلام.

وأثارت الحادثة تساؤلات داخل المؤسسة العسكرية حول قواعد الاشتباك والتنسيق الميداني، خصوصاً في ظل العمليات المتواصلة والمعقدة داخل مناطق مكتظة ومتشعبة كمدينة رفح.