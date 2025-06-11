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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بشرى توجه رسالة لأمير كرارة بعد رده على يوسف فوزي في صدى البلد.. خاص

الفنانة بشري و الفنان أمير كرارة
الفنانة بشري و الفنان أمير كرارة
أوركيد سامي

وجهت الفنانة بشرى رسالة مؤثرة إلى الفنان أمير كرارة بعد تعليقه على رغبة الفنان يوسف فوزي في تجسيد سيرته الذاتية من خلال عمل فني.

نشرت بشرى عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام المداخلة الهاتفية التي أجراها أمير كرارة مع موقع "صدى البلد" الإخباري، وعلقت قائلة: "جمال العلاقات الإنسانية في الفن... جمعنا مسلسلات لحظات حرجة، لكنها كانت لحظات جميلة. كل الحب لأستاذنا يوسف فوزي والزميل والأخ الغالي أمير كرارة".

وكان أمير كرارة قد أعرب عن تمنياته بالشفاء والصحة للفنان يوسف فوزي خلال مداخلته الهاتفية، قائلاً: "ربنا يديله الصحة، دا حبيب قلبي، وشرف ليا طبعًا ترشيحه لي لتجسيد سيرته الذاتية، لأنه إنسان جميل وفنان كبير، وأنا بحبه جدًا. الفنان يوسف فوزي بمثابة أب لي، وأتمنى تقديم سيرته الذاتية".

وأضاف كرارة متأثرًا: "ما زلت أتذكر عندما حضر كتب كتابي وأنا صغير، هو شخص يحب الجميع.. ربنا يديله الصحة، وشرف كبير لي أن أقدم سيرته الذاتية".

وكان موقع "صدى البلد" قد أجرى لقاءً حصريًا مع الفنان القدير يوسف فوزي في منزله بعد سنوات طويلة من الغياب عن الساحة الفنية بسبب معاناته من مرض الشلل الرعاش.

وظهر يوسف فوزي خلال اللقاء متأثرًا بالمرض وعلامات التقدم في العمر واضحة عليه. وفي حديثه عن إمكانية تجسيد سيرته الذاتية، أعرب عن أمنيته أن يقوم الفنان أمير كرارة بهذا الدور، قائلاً: "أحب أمير كرارة وسبق أن عملنا معًا، وهو فنان رائع وأعماله مميزة ويحب الضحك جدًا".

يُذكر أن اللقاء الحصري الذي قدمته الإعلامية أوركيد سامي كشف العديد من الأسرار حول حياة يوسف فوزي الشخصية والفنية، وتصدر الترند بعد نشره.

https://youtube.com/shorts/tpFzg8ylS-0?si=yXkyuyZcB3ScCxxY

https://youtube.com/shorts/zPWVRQs9JNg?si=igAuOISfbRu4RE0J

بشري امير كرارة يوسف فوزي صدي البلد الإعلامية أوركيد سامي

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