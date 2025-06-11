إزالة 13 حالة بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة بمركز كرداسة ضمن الموجة 26 لإزالة التعديات

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ثاني أيام أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من ١٠ حتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية، والدفاع، والزراعة، والري، ومحافظة الجيزة، وجهات الولاية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدّي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

أشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ ١٣ حالة تعدٍّ بقريتي بني مجدول وأبو رواش بمركز ومدينة كرداسة تمثلت في جمالونات ومنشآت مقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وِفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.