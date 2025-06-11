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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بينهم أم يحيى المصري.. تأجيل أولى جلسات محاكمة الخلية العنقودية

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة أميرة محمد بهاء، الشهيرة بـ"أم يحيى المصري"، و8 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش العنقودية"، لجلسة 27 يوليو المقبل.

أمر إحالة المتهمين في قضية الخلية العنقودية

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الأولى، أميرة محمد بهاء، أسست وتولت قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد عام 2023، تتبنى أفكارًا تكفيرية تدعو للخروج على الحاكم، ومقاتلة أفراد الجيش والشرطة، واستهداف أعضاء الهيئات القضائية، واستباحة دماء المسيحيين وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

ووجهت النيابة إليها تهمة الترويج لتلك الأفكار الإرهابية بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال حسابات إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، وإنشاء مواقع إلكترونية للترويج للأفكار المتطرفة وتبادل الرسائل والتعليمات بين عناصر التنظيم.

كما اتُهم بقية المتهمين بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها، وجمعوا معلومات عن رجال الشرطة والقضاء تمهيدًا لاستهدافهم والتعدي عليهم.

وأسندت إليهم النيابة تهمًا بتمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير أموال وأسلحة ومهمات ومعلومات لصالح الجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

كما أسندت النيابة للمتهم الخامس تهمة إحراز أسلحة بيضاء (7 سكاكين) دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني أو حرفي.

محكمة خلية داعش العنقودية محاكمة قضية مجمع محاكم بدر

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