مصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات سيارة في طما بسوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، حيث لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها، إثر اصطدام سيارة بها أثناء رجوعها للخلف.

مما أدى إلى إصابتها بكسر في الجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول الطفلة "كارمينا ع.ب.ع"، 3 سنوات، إلى مستشفى طما المركزي، مصابة بكسر في الجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفيت عقب وصولها.

وبسؤال والدها، عامل يبلغ من العمر 35 عامًا، ويقيم بذات الناحية، أفاد أنه أثناء لهو نجلته أمام المنزل، وخلال رجوع سيارة نقل للخلف، قيادة المدعو "محمود أ.ع.ا"، 38 عامًا، سائق، ومقيم بدائرة المركز.

اصطدمت بها، مما أدى إلى وفاتها، مؤكدًا أن الحادث قضاء وقدر، ولا يتهم أحدًا بالتسبب فيه.

تم ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال والد الطفلة، مضيفًا أنه لم يتمكن من رؤيتها خلف السيارة، مما تسبب في الحادث بطريق الخطأ.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بالجمجمة وجروح وكدمات بالجسم إدعاء حادث سير ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.