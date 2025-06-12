يتيم وقرب يتخرج.. قرارات عاجلة بشأن طالب بكلية الشرطة في الشيخ زايد

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثة طالب بكلية الشرطة دهسته سيارة مسرعة بمدينة الشيخ زايد.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستجوبت المتهم حول كيفية وقوع الحادث.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مصرع طالب بكلية الشرطة عقب دهس سيارة متهورة له على طريق مدينة الشيخ زايد، ما أسفر عن وفاته.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث على طريق مدينة الشيخ زايد وسقوط ضحية، فانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة شاب في العشرينات من العمر مصابًا بنزيف وكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسد، تم نقل المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل إسعافه.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفي طالب بالسنة النهائية بكلية الشرطة توفي والداه ويقيم بالقاهرة بمفرده، وأضافت التحريات أن المتوفي يوم الحادث فوجئ بسيارة مسرعة تطيح به على الطريق فاستعان مرافقوه بطلب النجدة ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.