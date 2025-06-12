نائب رئيس حزب الوعي: مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام إجراءاتها التنظيمية

قال المهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس حزب الوعي إن بيان الخارجية المصرية يتفق مع رؤية حزب الوعي وأغلب أبناء الشعب المصري ، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة و يجب احترام إجراءاتها التنظيمية.

وأشار في بيان له إلى أن هذا التحرك وان بدأ في ظاهرة مساندة للقضية الفلسطينية إلا ان باطنة قد ينوء بسوء التقدير الذي يعرقل جهود التوصل الي حل للأزمة لافتا إلى أن أي تحرك غير حكيم قد يسبب نتائج عكسية مؤكدا سياسة مصر المساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لا تقبل المزايدة.

وتابع: كما أن جهود مصر في تكوين تحالف دولي مساند للقضية الفلسطينية هو امر لا يمكن انكاره بأي حال من الأحوال

وتابع " نرى في حزب الوعي ان هذا البيان يعبر عن مصر وشعبها ويضع الجميع علي مستوى المسؤولية الحقيقية وليست المزايدات الغير محسوبة"؟