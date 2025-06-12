قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
أرقام وجوائز خاصة لسيراميكا كليوباترا بعد التتويج بكأس عاصمة مصر
الأولى إعدادية أزهرية بالغربية: ربنا كرمني بالتفوق.. وحفظ القرآن سندي بالحياة
الفتيات يتصدرن المشهد.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية
دولة الاحتلال ترحل ستة ناشطين آخرين من سفينة مادلين
أمريكا تعلن تصفية قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا
رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: لانستطيع مواجهة إيران
السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور
بعد التتويج بكأس عاصمة مصر..محمد بسام يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين
بعد فيديو الاستغاثة الصادم .. طلاق شيماء سعيد من إسماعيل الليثي
سفير روسيا بالقاهرة: نسعى مع مصر لتعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
القسام تدك تجمعاً لجنود الاحتلال في منطقة السطر الغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لتجاوز القنوات الرسمية والشعب يقف خلف قيادته

النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب
النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر  و ممثل  حزب مستقبل وطن، أهمية بيان وزارة الخارجية الذي  أكد على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة ، لضمان أمن الوفود الزائرة نظرا  لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة .  

و شدد  السنباطي في بيان له على أهمية  الرسالة الواردة في  بيان الخارجية ، و التي  أكدت أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

و أوضح  السنباطي أن الشعب المصري و نوابه يصطفون خلف مؤسسات الدولة في مواجهة محاولات الخروج عن القواعد التنظيمية و القانونية،  و يفوّضون كافة مؤسسات الدولة الوطنية  في اتخاذ ما تراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري.  

و قال السنباطي حدود مصر و سيادتها  خط أحمر ، لن يسمح لأحد يتجاوزه ،مهاجما مزايدة بعض المغرضين   على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية  ، و استطرد قائلا " القواعد التنظيمية متعارف عليها في كافة دول العالم  ، موضحا أن الموقف الرسمي و الشعبي يدعم  حماية أمن مصر القومي ويستهدف حماية شعبها و كذلك سلامة أراضيها.

و قال السنباطي " رسالتي للمزايدين على الدور المصري كفوا عن الكذب و التشويش و التشويه ، فدعم الدولة المصرية للقضية واضح وضوح الشمس في كبد السماء ، و لا ينكره إلا مغرض أو حاقد أو كاذب ، مضيفا : " التاريخ سجل و يسجل بالوقائع و البراهين  ماذا فعلت مصر ".

وًحذر السنباطي من استغلال بعض الدعوات المغرضة للإضرار بالأمن القومي ، مستطردا " الشعب على وعي كامل بالمخططات التي تستهدف ضرب استقرار الوطن و الإضرار به لصالح أعداءه .  

و لفت  السنباطي إلى أن " الدولة المصرية سمحت للكثيرين بزيارة المعبر بشكل رسمي و  عبر القنوات الشرعية ، لكنها لن تتهاون مع أي محاولات لتجاوز هذه القنوات التي أكدت عليها في بيان وزارة الخارجية ، الذي يعبر عن الموقف الرسمي و الشعبي أيضا. 

و أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر  و ممثل  حزب مستقبل وطن، أن الشعب يقف خلف قيادته من أجل المصلحة العليا للوطن.

النائب عمرو السنباطي قطاع غزة المنطقة الحدودية الشعب المصري الأمن القومي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

صلاة المرأة

هل يجوز إمامة المرأة للنساء وأين تقف في الصلاة؟ اعرف الطريقة

منصة أزهر بودكاست

إطلاق منصة “أزهر بودكاست” لتعزيز التواصل مع الشباب بلغة العصر

السنة الهجرية 1447

متى تبدأ رأس السنة الهجرية 2025 ؟.. اعرف موعدها

بالصور

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

ملابس العيد تحولت لأكفان.. تروسيكل ينزلق بالنيل في أسيوط ويودي بحياة 5 أفراد من أسرة واحدة

أعمال البحث عن الضحايا
أعمال البحث عن الضحايا
أعمال البحث عن الضحايا

ماذا حدث؟ | كامل الوزير يشاهد كسر زجاج قطار أثناء جولة مفاجئة بمحطة رمسيس

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد