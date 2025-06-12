نائب: الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لتجاوز القنوات الرسمية والشعب يقف خلف قيادته

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر و ممثل حزب مستقبل وطن، أهمية بيان وزارة الخارجية الذي أكد على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة ، لضمان أمن الوفود الزائرة نظرا لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة .

و شدد السنباطي في بيان له على أهمية الرسالة الواردة في بيان الخارجية ، و التي أكدت أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

و أوضح السنباطي أن الشعب المصري و نوابه يصطفون خلف مؤسسات الدولة في مواجهة محاولات الخروج عن القواعد التنظيمية و القانونية، و يفوّضون كافة مؤسسات الدولة الوطنية في اتخاذ ما تراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري.

و قال السنباطي حدود مصر و سيادتها خط أحمر ، لن يسمح لأحد يتجاوزه ،مهاجما مزايدة بعض المغرضين على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية ، و استطرد قائلا " القواعد التنظيمية متعارف عليها في كافة دول العالم ، موضحا أن الموقف الرسمي و الشعبي يدعم حماية أمن مصر القومي ويستهدف حماية شعبها و كذلك سلامة أراضيها.

و قال السنباطي " رسالتي للمزايدين على الدور المصري كفوا عن الكذب و التشويش و التشويه ، فدعم الدولة المصرية للقضية واضح وضوح الشمس في كبد السماء ، و لا ينكره إلا مغرض أو حاقد أو كاذب ، مضيفا : " التاريخ سجل و يسجل بالوقائع و البراهين ماذا فعلت مصر ".

وًحذر السنباطي من استغلال بعض الدعوات المغرضة للإضرار بالأمن القومي ، مستطردا " الشعب على وعي كامل بالمخططات التي تستهدف ضرب استقرار الوطن و الإضرار به لصالح أعداءه .

و لفت السنباطي إلى أن " الدولة المصرية سمحت للكثيرين بزيارة المعبر بشكل رسمي و عبر القنوات الشرعية ، لكنها لن تتهاون مع أي محاولات لتجاوز هذه القنوات التي أكدت عليها في بيان وزارة الخارجية ، الذي يعبر عن الموقف الرسمي و الشعبي أيضا.

و أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر و ممثل حزب مستقبل وطن، أن الشعب يقف خلف قيادته من أجل المصلحة العليا للوطن.