قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ماهر فرغلي عن قوافل الصمود : اتفاقات سرية بين الإخوان والمخابرات البريطانية للضغط على مصر
ننشر الصور الأولى لحريق مركز خاص للولادة والحقن المجهري بالمنيا
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
أرقام وجوائز خاصة لسيراميكا كليوباترا بعد التتويج بكأس عاصمة مصر
الأولى إعدادية أزهرية بالغربية: ربنا كرمني بالتفوق.. وحفظ القرآن سندي بالحياة
الفتيات يتصدرن المشهد.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية
دولة الاحتلال ترحل ستة ناشطين آخرين من سفينة مادلين
أمريكا تعلن تصفية قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا
رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: لانستطيع مواجهة إيران
السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور
بعد التتويج بكأس عاصمة مصر..محمد بسام يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يُهنئ أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2024 /2025

الاوائل
الاوائل
الإسماعيلية انجي هيبة

هنّأ اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أوائل الشهادة الابتدائية على مستوى منطقة الإسماعيلية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأشاد المحافظ بتفوق الطلاب وحرصهم على تحقيق أعلى الدرجات، مثمِّنًا جهود فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، لما بذلوه من جهد وعطاء خلال العام الدراسي الماضي.

وتمنّى محافظ الإسماعيلية لأبنائه الطلاب مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، مشيدًا بدور المعلمين في تنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم العلمية، بما يسهم في رفعة الوطن وتقدّمه.

وجدير بالذكر أن فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، قد أعلن أمس نتيجة أوائل الشهادة الابتدائية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2024 / 2025، وجاءت كالتالي:

المركز الأول: الطالب مصطفى أسامة، معهد بنين عمر بن عبد العزيز النموذجي، بمجموع 895 درجة.

المركز الثاني: الطالب أحمد عمرو، معهد الشهيد السيد ناصف، بمجموع 893 درجة.

المركز الثالث: الطالب أنس علي، معهد بنين عمر بن عبد العزيز النموذجي، بمجموع 891 درجة.

المركز الثالث مكرر: الطالب محمد أسامة محمد، معهد النوح النموذجي، بمجموع 891 درجة.

المركز الخامس: الطالب محمد خليل، معهد بنين عمر بن عبد العزيز النموذجي، بمجموع 888 درجة.

المركز السادس: الطالبة أسيل هاني، معهد العوايضة، بمجموع 887 درجة.

المركز السادس مكرر: الطالبة كنزي أحمد، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، بمجموع 887 درجة.

المركز الثامن: الطالبة مريم أحمد، معهد العوايضة، بمجموع 886 درجة.

المركز الثامن مكرر:

الطالبة مريم عبد الرحيم، معهد فتيات السلام بالتل النموذجي، بمجموع 886 درجة.

الطالبة رؤى بشير، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، بمجموع 886 درجة.

الطالبة منة الله عمرو، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، بمجموع 886 درجة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

الإحتفال بعيد الأنبا إبرام بالفيوم

بحضور شعبي كبير .. الاحتفال بعيد نياحة الأنبا أبرآم بالفيوم |صور

حماية المناخ

قضية أمام أعلى محكمة في العالم.. هل يُلزم القانون الدول بحماية المناخ

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لدولة روسيا

بالصور

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

ملابس العيد تحولت لأكفان.. تروسيكل ينزلق بالنيل في أسيوط ويودي بحياة 5 أفراد من أسرة واحدة

أعمال البحث عن الضحايا
أعمال البحث عن الضحايا
أعمال البحث عن الضحايا

ماذا حدث؟ | كامل الوزير يشاهد كسر زجاج قطار أثناء جولة مفاجئة بمحطة رمسيس

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد