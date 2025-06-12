محافظ الإسماعيلية يُهنئ أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2024 /2025

هنّأ اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أوائل الشهادة الابتدائية على مستوى منطقة الإسماعيلية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025.

وأشاد المحافظ بتفوق الطلاب وحرصهم على تحقيق أعلى الدرجات، مثمِّنًا جهود فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، لما بذلوه من جهد وعطاء خلال العام الدراسي الماضي.

وتمنّى محافظ الإسماعيلية لأبنائه الطلاب مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، مشيدًا بدور المعلمين في تنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم العلمية، بما يسهم في رفعة الوطن وتقدّمه.

وجدير بالذكر أن فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، قد أعلن أمس نتيجة أوائل الشهادة الابتدائية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2024 / 2025، وجاءت كالتالي:

المركز الأول: الطالب مصطفى أسامة، معهد بنين عمر بن عبد العزيز النموذجي، بمجموع 895 درجة.

المركز الثاني: الطالب أحمد عمرو، معهد الشهيد السيد ناصف، بمجموع 893 درجة.

المركز الثالث: الطالب أنس علي، معهد بنين عمر بن عبد العزيز النموذجي، بمجموع 891 درجة.

المركز الثالث مكرر: الطالب محمد أسامة محمد، معهد النوح النموذجي، بمجموع 891 درجة.

المركز الخامس: الطالب محمد خليل، معهد بنين عمر بن عبد العزيز النموذجي، بمجموع 888 درجة.

المركز السادس: الطالبة أسيل هاني، معهد العوايضة، بمجموع 887 درجة.

المركز السادس مكرر: الطالبة كنزي أحمد، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، بمجموع 887 درجة.

المركز الثامن: الطالبة مريم أحمد، معهد العوايضة، بمجموع 886 درجة.

المركز الثامن مكرر:

الطالبة مريم عبد الرحيم، معهد فتيات السلام بالتل النموذجي، بمجموع 886 درجة.

الطالبة رؤى بشير، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، بمجموع 886 درجة.

الطالبة منة الله عمرو، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، بمجموع 886 درجة.