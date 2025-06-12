قرار جمهوري بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

نص القرار :

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1446 هــ ( الموافق 2 فبراير سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى

ونشر القرار اليوم بالجريدة الرسمية.

في سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، وشدد الرئيس على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.