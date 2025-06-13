قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الشرقية تعلن جاهزية اللجان
ألمانيا: الوضع في غزة غير مقبول.. ونثمن الجهود المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار
الخارجية: مصر ضد انتهاك القانون الدولي .. والهجوم الإسرائيلي على إيران غير مبرر
برلمانية: فلسطين قضية مصر الأولى وحقوق شعبها خط أحمر
وزير الخارجية: مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار
الأهلي وإنتر ميامي .. موعد مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025
التحاليل الأخيرة | تطورات الحالة الصحية لـ ملك زاهر
وزير الخارجية الألماني: مصر شريك استراتيجي لنا .. وبوابة برلين لأفريقيا
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. ترقبوها هنا
غموض يحيط بالعثور على جثة خليجي داخل شقة بالشيخ زايد
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية والهجرة ونظيره الألماني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تخصيص وقت بالليل لقراءة القرآن دون النهار

حكم تخصيص وقت بالليل لقراءة القرآن دون النهار
حكم تخصيص وقت بالليل لقراءة القرآن دون النهار
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم قراءة القرآن الكريم في الليل فقط من أجل إتمام الورد اليومي؟ وهل يُعَدُّ ذلك هجرًا له في أوقات النهار؟

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن قراءة القرآن الكريم بالليل من الأمور المستحبة، ولا يعد تخصيص القراءة بالليل هجرًا للقرآن الكريم في النهار.

حكم قراءة القرآن الكريم في الليل فقط

وأشارت الى انه من الأمور المستحبة أن تكون القراءة بالليل؛ لما ورد في ذلك من النصوص، منها قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: 18-15]، وقوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ [الذاريات: 63-64].

وعن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ». قال سالم: فكان عبد الله رضي الله عنه بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلًا. أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَكُنْ بِمِثْلِ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".

هل يعد تخصيص قراءة القرآن بالليل هجرًا للقرآن في النهار

وأكد انه بناء على ذلك: قراءة القرآن الكريم بالليل من الأمور المستحبة، ولا يعد تخصيص القراءة بالليل هجرًا للقرآن الكريم في النهار.

حكم قراءة القرآن الكريم في الليل حكم قراءة القرآن في الليل فقط القرآن الكريم قراءة القرآن الكريم في الليل فقط تخصيص قراءة القرآن بالليل الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وزوجته

مش مسامحك بسبب الظلم.. مسلم: أنا ومراتي بنموت ياريت تدعولنا

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

المجال الجوي المصري

المطارات المصرية ترفع الاستعدادات القصوى لاستقبال الطائرات الفارة من أجواء الصراع بالمنطقة

صورة ارشيفية

تحذير من تطبيق إسرائيلي مثبت سرا في هواتف سامسونج Galaxy A وM

الايجار القديم

الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

ارشيفي

5 دول تعلق حركة الطيران بعد العدوان الإسرائيلي على إيران

ترشيحاتنا

حلم أشرف

حلم أشرف يودّع جمهوره بالحلقة 13 .. هل تكون نهاية الموسم أم نهاية المسلسل؟

«المؤسس عثمان»

قصة تحول دولة من خيمة إلى إمبراطورية.. حكاية المؤسس عثمان

فعاليات ثقافية وفنية

قصور الثقافة تقدم "رفرفة" ضمن عروض التجارب النوعية على مسرح الأنفوشي

بالصور

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الشرقية تعلن جاهزية اللجان

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

أحمر لافت.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها برفقة الأصدقاء

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فيديو

مسلم وزوجته

العين صابتهم| مسلم وزوجته في المستشفى.. إيه اللي حصلهم؟

بشرى

بعد انفصالها.. تعرف على عدد زيجات الفنانة بشرى

نسرين آمين

فستان بسيط.. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد