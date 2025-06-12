قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ماهر فرغلي عن قوافل الصمود : اتفاقات سرية بين الإخوان والمخابرات البريطانية للضغط على مصر
ننشر الصور الأولى لحريق مركز خاص للولادة والحقن المجهري بالمنيا
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشاعر محمد رفاعي يحصل على العضوية الدائمة من جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية

محمد رفاعي
محمد رفاعي
تقى الجيزاوي

حصل الشاعر محمد رفاعى على أعلى تكريم من جميعة المؤلفين والملحنين الفرنسية SACEM، وهي واحدة من أعرق المؤسسات الفنية في العالم، واستلم رفاعى درع التكريم بنفسه في العاصمة الفرنسية باريس، ويعنى ذلك التكريم حصول رفاعى على العضوية الدائمة من جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية "ساسيم" ومقرها فرنسا .


وقال رفاعي أغتنم هذه اللحظة الهامة لأوجّه شكري وتقديري الأكبر إلى بلدي الحبيبة مصر، التي كانت ولا تزال سبب كل فضل في حياتي، أضعها في قلبي وأولّيها كل الاهتمام، وأعدها بأن أظل مدافعًا بكل حزم وجدية عن كرامة زملائي الفنانين الذين عانوا لسنوات من التهميش وعدم التقدير، سواء ماديًا أو أدبيًا، وشكرًا لمصر التي سأظل أوفي لها بكل ما أملك من جهد وإخلاص .


وأعرب الشاعر محمد رفاعي عن سعادته بالتكريم الذى يمثل له لحظة مهمة في مسيرته، لأنه يأتي من جهة عالمية تقدر الكلمة واللحن وتؤمن بقيمة الفن الحقيقي.
وقال رفاعى أهدي هذا التقدير لكل فنان تعاونت معه، ولكل جمهور صدّق بكلماتي وتفاعل معها على مدار السنوات، هذا الإنجاز ليس لي وحدي، بل هو لكل صناع الموسيقى في الوطن العربي، ولكل من يؤمن بأن الكلمة قادرة على تجاوز الحدود واللغات.
وأضاف أشكر جمعية SACEM على هذا الشرف، وأتمنى أن يفتح هذا التكريم أبوابًا جديدة لتعاونات فنية بين الشرق والغرب، تقوم على الاحترام المتبادل والإبداع المشترك.
وأشار أتقدّم بجزيل الشكر وعظيم التقدير لجمعية SACEM الموقّرة على التكريم الذي نلته بالأمس من السيد رئيس مجلس الإدارة، وعلى الحفاوة الكبيرة والتقدير غير العادي الذي تلقيته من كافة الأعضاء الكرام. لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن أحصل على العضوية الدائمة في الجمعية، وهو ما أعتبره خطوة محورية ومشرّفة في مسيرتي المهنية.
واستكمل حديثه : وبما أنني عضو مباشر في SACEM منذ البداية، فإنه يحق لي وفقًا للنظام الأساسي للجمعية، الترشح خلال العام القادم لعضوية مجلس إدارة SACEM. ويسعدني أن أُعلن أنه في حال تحقق ذلك، فسأكون أول فنان مصري يترشح لهذا المنصب الرفيع، ممثلاً عن كافة الأعضاء المصريين، حاملاً معي همومهم ومشكلاتهم، ساعيًا لإيصال صوتهم والعمل على معالجتها بشكل فعّال وسريع.
وتابع رفاعى : الملفت للنظر والذي سرّني كثيرًا، أن كافة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في SACEM هم من كبار الفنانين، أصحاب الأعمال الخالدة والتاريخ الحافل في مجالات التأليف، والتلحين، والغناء .

تعاون محمد رفاعي مع أبرز نجوم الفن 

الشاعر محمد رفاعى له أعمال ناجحة مع نجوم من مصر وخارج مصر، ومنهم عمرو دياب وايهاب توفيق ولطيفة ونوال الزغبى وفضل شاكر وشيرين وأصالة واليسا وهيفاء وهبى وباسكال مشعلاني ومى سليم ورامى عياش وميريام فارس وغيرهم من نجوم الغناء.

الشاعر محمد رفاعي اعمال محمد رفاعي جميعة المؤلفين والملحنين الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

بالصور

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد