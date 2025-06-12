"حماية المنافسة" يقر عمليتي استحواذ جديدتين في قطاعي الطاقة والمرافق

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على طلبين جديدين للاستحواذ، وذلك في إطار دور الجهاز الرقابي لضمان المنافسة الحرة في السوق المصري، وفحص عمليات التركز الاقتصادي التي قد تؤثر على هيكل الأسواق.

وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة "حسن علام يوتيليتيز بي.في." على نسبة 30.002% من أسهم شركة "أكوا باور لوكسور بروجيكت هولدينج كومباني ليميتد"، وذلك ضمن توسعات الشركة في قطاع مشروعات المرافق والطاقة المتجددة، مما يعزز من قدرتها على تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر والمنطقة.

كما أصدرت اللجنة موافقتها على طلب استحواذ شركة "فارو إنرجي ماركيتينج إيه.جي" على نسبة 100% من أسهم شركة "كورال بتروليم هولدينجز إيه. بي"، في صفقة تهدف إلى توسيع حضور الشركة المستحوذة في قطاع الطاقة، وزيادة تكاملها الرأسي في مجالات التسويق والتوزيع.

ويأتي القرار ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة في مراجعة وفحص التركزات الاقتصادية، لضمان عدم الإضرار بالمنافسة أو خلق كيانات احتكارية، بما يتماشى مع القانون رقم 3 لسنة 2005.