أحمد الطيب: لازم الأهلي يخطف الـ3 نقاط من إنتر ميامي

علق الناقد الرياضي أحمد الطيب علي مباراة الأهلي وانتر ميامي في أول مباراة لكأس العالم للأندية.

وكتب الطيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" انتر ميامى بقيادة ( ميسى ) عارف إن مباراة الأهلي هى فقط اللى لازم ومهم إنه ياخد منها النقاط الثلاثة و بعد كده يتخانق مع بالميراس و بورتو لخطف أى نقطة تعادل منهم.

وتابع : و الأهلي بقيادة ( كريم الدبيس ) لازم يعرف إن مباراة ( انتر ميامى ) هى أسهل مباراة من الثلاثة اللى هيلعبهم اللى ممكن ياخد منها - نقطة أو ثلاثة - لأن اللى بعد كده أمام بالميراس او بورتو هتكون صعبة جداً مؤكد نتمنى للأهلى التوفيق لأنه يمثل مصر الحبيبة —



أرسل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي خطابًا إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبر فيه عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها إنفاتينو لتطوير لعبة كرة القدم على مستوى العالم من كافة الجوانب الفنية والتسويقية والعلاقات المتميزة.

وجاء في الخطاب أن النادي الأهلي بوصفه واحدًا من أكثر الأندية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ويسعى للوصول إلى أبعد نقطة فيها، يحرص دومًا على أن يقوم بدوره كاملًا تجاه اللعبة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بل عالميًا أيضًا .. وتمنى محمود الخطيب النجاح للبطولة التي تجرى منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتابعها العالم بشغف، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى التواجد في مقدمة بعثة الأهلي في هذا المحفل العالمي، لكن الظروف الصحية التي يمر بها لن تمكنه من الحضور.