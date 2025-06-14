الأرصاد تنفي تعرض البلاد لموجة حر شديدة الأيام القادمة

نفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، ما يتم تداوله بشأن تعرض مصر لموجة حر شديدة خلال الأيام المقبلة وحتى يوم الثلاثاء.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن البلاد تشهد بالفعل ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، إلا أن هذا لا يرقى لتصنيفه كـ موجة حر وفقًا للمعايير المناخية المعتمدة.

وأضافت أن السبب الرئيسي في الإحساس بزيادة الحرارة يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الأجواء، وهو ما يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات حرارة أعلى من المسجلة رسميًا.

وأكدت أن الأوضاع الجوية خلال الأسبوع المقبل ستكون أفضل نسبيًا من الأسبوع الجاري، دون توقعات بحدوث موجات حر جديدة.