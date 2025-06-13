هجوم إسرائيلي جديد على مطار تبريز بإيران

ذكرت وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء، أن الاحتلال الإسرائيلي شنّ ظهر اليوم الجمعة مجدداً هجمات على عدة مناطق أخرى من مدينة تبريز شمال غرب إيران.

ووفقاً للتقارير، فإن مطار مدينة تبريز قد تعرّض في الوقت الراهن لهجوم عنيف من قبل القوات الإسرائيلية، وقد تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود من المنطقة المستهدفة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إن عمليات الإغاثة والإنقاذ مستمرة في 12 محافظة في أنحاء إيران، وقد أُصيب خلال الحادث الذي وقع فجر اليوم 95 مواطناً تم نقلهم إلى المراكز الطبية، في حين تلقّى 26 آخرون العلاج ميدانياً من قِبل فرقنا في موقع الحادث.

وأضاف تم في هذه العمليات استخدام 10 فرق متخصصة للبحث والإنقاذ، و15 فريق استجابة سريعة، إلى جانب 93 سيارة إسعاف و36 مركبة إنقاذ متخصصة، كما أعلن أن 1510 مراكز عمليات للهلال الأحمر، بما فيها المراكز الميدانية ومراكز إدارة الأزمات والفرق الفنية للبحث والإنقاذ والأنظمة الحيّة للكشف، في حالة تأهّب قصوى على مستوى البلاد.

وشدد المتحدث باسم الهلال الأحمر على ضرورة أن يتابع المواطنون الأخبار الدقيقة والمتخصصة فقط من خلال الوسائل الإعلامية الرسمية، وألا يتجمّعوا في أماكن الحوادث حتى يتمكّن المسعفون من أداء واجبهم بسرعة وكفاءة، مشيراً إلى أن فتح طرق الإغاثة أمر بالغ الأهمية.