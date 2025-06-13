رئيس بعثة الحج الرسمية: موسم حج ناجح.. وتعاون وثيق مع السلطات السعودية

أشاد مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج بنجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال رئيس البعثة، لموفد وكالة انباء الشرق الأوسط لمكة المكرمة، إن الحجاج المصريين بخير والموسم تم بدون اي مشاكل تذكر بالنسبة لهم مشيدا بتعاون السلطات السعودية في هذا الصدد.

وأضاف أن بعثة الحج هذا العام نجحت في الحصول على مواقع مميزة للفنادق قريبة من الحرمين المكي والمدني لتسهيل حركة حجاج بعثة القرعة لأداء الصلوات وكذلك تنظيم زيارات جماعية لهم للروضة الشريفة.

وأشار إلى اختيار مواقع مميزة لمخيمات الحجاج المصريين في المشاعر المقدسة بعرفات ومنى وهو الأمر الذي قوبل بإشادة من الحجاج.

وأكد أن غرفة العمليات التي شكلتها البعثة سواء في مكة المكرمة او المدينة المنورة تتابع على مدار الساعة أوضاع الحجاج المصريين منذ وصولهم إلى الأراضي السعودية حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وأشاد رئيس البعثة بالتنظيم الدقيق من قبل السلطات السعودية، واستعانتها بالذكاء الاصطناعي، وأحدث التكنولوجيا لإدارة الحشود لانجاح موسم الحج، مثمنا التسهيلات التي قدمتها المملكة لضيوف الرحمن، مما مكنهم من آداء المناسك في سهولة ويسر.

كما أشاد بالتعاون الوثيق بين البعثة المصرية والسلطات السعودية التي أبدت استجابة فورية لكل مطالب البعثة المصرية لراحة الحجاج؛ وهو ما يعكس مدى قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، على المستويين الشعبي والرسمي.

وأشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية كرمت البعثة المصرية ممثلة في مكتب شؤون الحجاج لدوره المتميز في التواصل وتقديرًا لدوره في إنجاح الأعمال الاتصالية والتنسيقية خلال موسم الحج الحالي ١٤٤٦ هجري.