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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكيين بالمقصد السياحي المصري

المدونين والمؤثرين الأمريكان
المدونين والمؤثرين الأمريكان
محمد الاسكندرانى

استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وفداً من المدونين والمؤثرين الأمريكان في زيارة تعريفية، للاستمتاع بالثراء الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري ومعايشتهم تجربة سياحية فريدة بمدن القاهرة والجيزة والأقصر والغردقة.

وزارة السياحة والآثار 

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الزيارة التعريفية جاءت في ضوء استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتنويع وسائل الترويج المختلفة للمقصد المصري لاسيما تلك المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي لجذب المزيد من السائحين بمختلف فئاتهم وشرائحهم.

وتضمن برنامج الزيارة عدد من المعالم التاريخية بالقاهرة والجيزة منها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والمتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى زيارة معابد الكرنك والأقصر ومنطقة وادي الملوك بمدينة الأقصر، فضلاً عن التوجه لمدينة الغردقة حيث استمتع الوفد بالطبيعة الخلابة من شواطئ مشمسة ومياة بحرية صافية وبالأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة.

وأعرب المؤثرون والمدونون عن إعجابهم بالحضارة المصرية العريقة التي تعرفوا عليها خلال جولاتهم بالأماكن الأثرية التي زاروها، مشيدين بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما حرصوا على توثيق تجاربهم السياحية خلال الزيارة عبر مقاطع فيديو وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مصر المدونين والمؤثرين الأمريكان السياحة

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