تجهيز 24 استراحة لمراقبي ورؤساء لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ .. صور

رفعت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حالة طوارئ؛ لمتابعة استراحات الثانوية العامة، لاستقبال المشاركين في أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025م، غداً السبت الموافق 14 يونيو، ليبدأ ماراثون الثانوية العامة يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، عقب أعمال الرش والتطهير، حرصاً على سلامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

قال الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه جرى تجهيز 24 استراحة ثانوية عامة، منهم 12 استراحة للرجال و12 استراحة للسيدات، بـ12 إدارة تعليمية، وتم اختيار المدارس القريبة من اللجان ومن الأسواق، لإتاحة فرصة شراء المشارك في الامتحانات لاحتياجاته من الأسواق.

وأشار إلى توفير الأجهزة الكهربائية من تليفزيونات وثلاجات وبوتاجازات ومبردات مياه ومراوح، وجميع الأجهزة والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين اللازمة، وفرش بعض الأرضيات بالسجاد، وتوفير ستائر بنوافذ الاستراحات، وغير ذلك من المستلزمات.

وفي سياق متصل، اطمأن وكيل الوزارة على جاهزية وصلاحية الاستراحات لتكون على أعلى مستوى، مشيرًا إلى توفير أسرة منفردة وهناك أسرة بدورين حسب رغبة الملاحظين والمراقبين والإداريين، فضلاً عن أسرة احتياطية بالاستراحات، وموقع لممارسة الألعاب، إضافة للسجاد بالأرضيات، وتوفير المطهرات.