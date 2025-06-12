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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات نظافة ورفع كفاءة محيط لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ.. صور

نظافة محيط لجان الثانوية العامة
نظافة محيط لجان الثانوية العامة
محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، رفع كفاءة محيط لجان الثانوية العامة وذلك لاستقبال الطلاب الأحد المقبل، مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة.

وفي سياق متصل، وجهت آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، برفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية المنتشرة في نطاق المدينة من رفع للإشغالات والباعة الجائلين، وتحسين مستوى النظافة ووضع المظلات وتهيئة حرم الطريق، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها يوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري على مدار يومين للمواد غير مضافة للمجموع، وتبدأ الامتحانات في المواد الأساسية من الأحد 22 يونيو الجاري وتنتهي الخميس 10 يوليو المقبل.

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة المحلية لتوفير مناخ مناسب لطلبة الثانوية العامة، والحفاظ على المظهر العام.

قالت رئيس مدينة بيلا، إن هناك تعاوناً مشتركاً بين كافة الجهات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، لتوفير الدعم والراحة للطلاب، مشيرة إلي أنها وجهت جميع الأجهزة التنفيذية، بالتأكد من جاهزية هذه المدارس من حيث الأثاث، والإنارة، والمياه، والأمن، والنظافة، ورفع الإشغالات والمخلفات بمحيط المدارس والشوارع المؤدية للجان بصفة دورية ابتداءً من اليوم وحتى الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

وأضافت رئيس المدينة، أنها وجهت أيضًا بتذليل أي عقبات على وجه السرعة وتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم المصري في الاستراحتين المخصصتين لملاحظي ومراقبي اللجان، وفقا لتكليفات محافظ كفر الشيخ، بتوفير كافة الأجواء المعيشية المناسبة ورفع كافة المخلفات وإزالة الإشغالات حول الاستراحتين على مدار الامتحانات.

وأشارت رئيس مدينة بيلا، إلى أنه تم تخصيص 8 لجان على مستوى مدينة بيلا، يؤدي من خلالها 2927 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة وهي «مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة الشهيد فرحات الإبتدائية، ومدرسة المعداوي الإبتدائية، ومدرسة مجمع رخا للغات، ومدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، ومدرسة حسن مصطفي الإبتدائية، ومدرسة بيلا الثانوية الصناعية العسكرية بنين، ومدرسة بيلا الإعدادية بنين».

وشددت رئيس مدينة بيلا، على الاستمرار في رفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان، لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمدينة بيلا، بالتنسيق مع جهاز النظافة والتجميل، حملات النظافة ورفع القمامة وتسوية وتمهيد الطرق داخل وخارج اللجان بالمدارس المخصصة لعقد امتحانات الثانوية العامة، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين حول المدارس، فضلاً عن نظافة دورات المياه وتعقيمها، بجانب أعمال تطهير جميع اللجان من الداخل، لتوفير بيئة صحية وآمنة وجو هادئ لأبنائنا الطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة بسهولة ويسر.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ لجان الثانوية العامة الثانوية العامة بيلا

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