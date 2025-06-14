قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث جيش الإحتلال: استهدفنا مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم بإيران
فيديو| لفتة إنسانية من رئيس الوزراء: "علاج بنتنا يكفيني في زيارة اليوم"
كيف تشاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟
هل زواج الـ بارت تايم حلال؟.. عالم بالأزهر يوضح الرأي الشرعي
جيش الاحتلال: 70 طائرة إسرائيلية حلقت لمدة ساعتين في طهران
كاظم الساهر يحيي حفلا فى عمان.. أغسطس المقبل
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني .. درجاتك هنا الآن
إيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقة
إيران تعلن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل في مدينة يزد
ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة
رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تعزز جهود الدعم الفني والإرشادي لمنتفعي وادي الصعايدة في أسوان

الإرشاد الزراعي
الإرشاد الزراعي
شيماء مجدي

 تفقد الدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، منطقة وادى الصعايده بأسوان للوقوف على الاحتياجات الإرشادية والتنموية للمزارعين في المنطقة، وتقديم المزيد من الدعم الفني لهم.

وأشار مدير المعهد إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بمواصلة جهود المركز في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بجميع انحاء الجمهورية، لافتا إلى أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع الدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة"سيل"، والمهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي.

وعقد مدير المعهد لقاءا موسعا مع المسؤولين والمهندسين الزراعيين بمنطقة المشروع، وذلك بحضور المهندس علاء موسى المراقب العام للمراقبة العامة للتنمية والتعاون لمصر العليا، والمهندس حمدى الكاشف مدير مشروع سيل بمصر العليا، وعدد من المهندسين الزراعيين بمنطقة وادى الصعايده ومشروع "سيل".

وخلال اللقاء تم استعراض الأنشطة الزراعية السائدة في منطقتى وادى الصعايده ووادى النقرة، فضلا عن الأنشطة الإرشادية والتدريبية والتنموية المختلفة التى يتم تنفيذها من خلال مشروع سيل والتى شملت برامج تدريبية وإرشادية في مختلف مجالات الإنتاج الزراعى ومدارس حقلية متنوعة، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية الضخمة التي ينفذها المشروع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية لتشغيل محطات مياه الرى، وإنشاء المصارف، وكذلك الأنشطة الإرشادية المتعلقة بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

كما تم الإشارة خلال اللقاء الى الخدمات الإرشادية والدعم الفنى الذى يتم تقديمه من خلال مركز البحوث الزراعية للمزارعين في منطقتى وادى الصعايده ووادى النقرة، وبحث إمكانيات التوسع في هذه الأنشطة، خلال الفترة المقبلة، خاصة مايتعلق بتنمية مهارات المرأة الريفية،  بالتنسيق مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "سيل".

وعلى هامش الزيارة، تم تنفيذ حلقة نقاشية موسعة مع ممثلى المزارعين في قرى المشروع، للتعرف علي الاحتياجات الإرشادية والتدريبية لهم وأهم المشكلات التى تواجههم فى مراحل الإنتاج المختلفة، حيث تم توجيه فريق عمل من الباحثين بمحطة البحوث الزراعية بكوم امبو، لتنفيذ عدد من الندوات الإرشادية والزيارات الحقلية لحل المشكلات الإنتاجية لمحاصيل المانجو ونخيل البلح والنباتات الطبية والعطرية، والرى الحديث،  والمكافحة المتكاملة للآفات في منطقتى وادى الصعايده ووادى النقرة وذلك بالتنسيق مع كل من المراقبة العامة للتنمية والتعاون لمصر العليا ومشروع سيل علي أن يبدأ التنفيذ الأسبوع المقبل مباشرة.

وأوضح الحيمري ان الفريق البحثي أيضا سيتولي المتابعة المستمرة للمحاصيل الصيفية والإكتشاف المبكر لأى إصابات مرضية أو حشرية ومكافحتها بشكل سريع، لافتا إلى التنسيق المشترك بين مركز البحوث الزراعية ومشروع سيل وقطاع استصلاح الأراضي، لإطلاق قافلة إرشادية وبيطرية موسعة في قرى المشروع بمنطقتى وادى الصعايده ووادى النقرة خلال الفترة المقبلة لدعم المربين بالمجان

وشملت الجولة أيضا تفقد محطة رى جمعية  أبوبكر الصديق بقرية الأشراف، والتى نفذها مشروع "سيل" لخدم مساحة 2000 فدان، وتعمل باستخدام الطاقة الشمسية.

وتوجه المنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية بالشكر لمسؤولى ومهندسى المراقبة العامة للتنمية والتعاون لمصر العليا وفريق عمل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة علي الجهود الكبيرة المبذولة لتنمية وتحسين جودة الحياة للمزارعين بالمنطقة، مؤكدا علي استمرار التعاون والتنسيق وتقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية في سبيل النهوض بالإنتاج الزراعي، وتحقيق الاستقرار الإجتماعى والاقتصادى للمزارعين بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن منطقة وادى الصعايده لشباب الخريجين والمنتفعين تبلغ مساحتها نحو 24 ألف فدان، موزعة علي ست قرى: الشهامة،  وعمرو ابن العاص، والإيمان،  والسماحة، والأشراف،  والنمو، بينما تبلغ مساحة منطقة وادى النقرة 15 ألف فدان موزعة على خمس قرى وهى: الآمال،  والحكمة،  والكرامة، والبراعم، والمنارة.

الإرشاد الزراعي البحوث الزراعية وادى الصعايده وزير الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

الدوسري

إمام الحرم المكي يعلق على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. ماذا قال؟

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-6-2025

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 14 يونيو2025

ترشيحاتنا

حريق خط الغاز

10 سنوات سجنا وغرامة 600 ألف جنيه لـ 6 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر

متهمة

تجديد حبس سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من يد طالبة في الجيزة

العامل

القبض على عامل بمحطة وقود تعدى على كلب بالضرب فى المقطم

بالصور

كاجوال لافت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الرقابة الإدارية

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

تشكيلات الدفاع الجوي| القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لعدد من المنشآت

صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين

إطلالة رياضية.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ملك أحمد زاهر

والدة ملك أحمد زاهر تكشف تطورات حالتها الصحية

الغارات العسكرية الاسرئيله

إيران ترفع "راية الانتقام الحمراء" ... ماذا تعني وهل تثأر طهران لشهدائها

إيمان عبد اللطيف

الكشف عن سبب الهزات الأرضية المتتالية.. تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

قفزة تاريخية.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد الأحداث الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد