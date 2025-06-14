الزراعة تعزز جهود الدعم الفني والإرشادي لمنتفعي وادي الصعايدة في أسوان

تفقد الدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، منطقة وادى الصعايده بأسوان للوقوف على الاحتياجات الإرشادية والتنموية للمزارعين في المنطقة، وتقديم المزيد من الدعم الفني لهم.

وأشار مدير المعهد إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بمواصلة جهود المركز في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بجميع انحاء الجمهورية، لافتا إلى أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع الدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضي ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة"سيل"، والمهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي.

وعقد مدير المعهد لقاءا موسعا مع المسؤولين والمهندسين الزراعيين بمنطقة المشروع، وذلك بحضور المهندس علاء موسى المراقب العام للمراقبة العامة للتنمية والتعاون لمصر العليا، والمهندس حمدى الكاشف مدير مشروع سيل بمصر العليا، وعدد من المهندسين الزراعيين بمنطقة وادى الصعايده ومشروع "سيل".

وخلال اللقاء تم استعراض الأنشطة الزراعية السائدة في منطقتى وادى الصعايده ووادى النقرة، فضلا عن الأنشطة الإرشادية والتدريبية والتنموية المختلفة التى يتم تنفيذها من خلال مشروع سيل والتى شملت برامج تدريبية وإرشادية في مختلف مجالات الإنتاج الزراعى ومدارس حقلية متنوعة، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية الضخمة التي ينفذها المشروع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية لتشغيل محطات مياه الرى، وإنشاء المصارف، وكذلك الأنشطة الإرشادية المتعلقة بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

كما تم الإشارة خلال اللقاء الى الخدمات الإرشادية والدعم الفنى الذى يتم تقديمه من خلال مركز البحوث الزراعية للمزارعين في منطقتى وادى الصعايده ووادى النقرة، وبحث إمكانيات التوسع في هذه الأنشطة، خلال الفترة المقبلة، خاصة مايتعلق بتنمية مهارات المرأة الريفية، بالتنسيق مع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "سيل".

وعلى هامش الزيارة، تم تنفيذ حلقة نقاشية موسعة مع ممثلى المزارعين في قرى المشروع، للتعرف علي الاحتياجات الإرشادية والتدريبية لهم وأهم المشكلات التى تواجههم فى مراحل الإنتاج المختلفة، حيث تم توجيه فريق عمل من الباحثين بمحطة البحوث الزراعية بكوم امبو، لتنفيذ عدد من الندوات الإرشادية والزيارات الحقلية لحل المشكلات الإنتاجية لمحاصيل المانجو ونخيل البلح والنباتات الطبية والعطرية، والرى الحديث، والمكافحة المتكاملة للآفات في منطقتى وادى الصعايده ووادى النقرة وذلك بالتنسيق مع كل من المراقبة العامة للتنمية والتعاون لمصر العليا ومشروع سيل علي أن يبدأ التنفيذ الأسبوع المقبل مباشرة.

وأوضح الحيمري ان الفريق البحثي أيضا سيتولي المتابعة المستمرة للمحاصيل الصيفية والإكتشاف المبكر لأى إصابات مرضية أو حشرية ومكافحتها بشكل سريع، لافتا إلى التنسيق المشترك بين مركز البحوث الزراعية ومشروع سيل وقطاع استصلاح الأراضي، لإطلاق قافلة إرشادية وبيطرية موسعة في قرى المشروع بمنطقتى وادى الصعايده ووادى النقرة خلال الفترة المقبلة لدعم المربين بالمجان

وشملت الجولة أيضا تفقد محطة رى جمعية أبوبكر الصديق بقرية الأشراف، والتى نفذها مشروع "سيل" لخدم مساحة 2000 فدان، وتعمل باستخدام الطاقة الشمسية.

وتوجه المنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية بالشكر لمسؤولى ومهندسى المراقبة العامة للتنمية والتعاون لمصر العليا وفريق عمل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة علي الجهود الكبيرة المبذولة لتنمية وتحسين جودة الحياة للمزارعين بالمنطقة، مؤكدا علي استمرار التعاون والتنسيق وتقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال خبراء مركز البحوث الزراعية في سبيل النهوض بالإنتاج الزراعي، وتحقيق الاستقرار الإجتماعى والاقتصادى للمزارعين بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن منطقة وادى الصعايده لشباب الخريجين والمنتفعين تبلغ مساحتها نحو 24 ألف فدان، موزعة علي ست قرى: الشهامة، وعمرو ابن العاص، والإيمان، والسماحة، والأشراف، والنمو، بينما تبلغ مساحة منطقة وادى النقرة 15 ألف فدان موزعة على خمس قرى وهى: الآمال، والحكمة، والكرامة، والبراعم، والمنارة.