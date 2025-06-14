فياض: قرارات التعليم الجديدة ستسهم في منع الغش بالثانوية العامة هذا العام

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تشهد مشاركة غير مسبوقة، حيث يخوضها نحو 813 ألف طالب وطالبة، وهو أكبر عدد في تاريخ الثانوية العامة بمصر، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة استعدادات على أعلى مستوى لضبط العملية التعليمية وتأمين اللجان الامتحانية.

كاتب: 813 ألف طالب يشاركون في الثانوية العامة هذا العام.. واستعدادات مكثفة لضبط الامتحانات امتحانات الثانوية العامة 2025 | غداً الدين والتربية الوطنية بلا أسئلة مقالية وزير التعليم : سننفذ إجراءات حازمة لضمان انضباط امتحانات الثانوية العامة 2025



منع الهواتف المحمولة لمكافحة الغش

وأوضح فياض ، خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة شددت على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان تمامًا، ليس فقط للطلاب، بل أيضًا للمراقبين والملاحظين، وذلك ضمن إجراءات صارمة تهدف إلى منع أي محاولات غش أو اتفاقات مسبقة قد تخل بنزاهة الامتحانات، أو تفتح الباب لتسريب الأسئلة.



وأشار إلى أن التعليمات الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان بيئة امتحانية آمنة ونزيهة، مؤكدًا أن هناك رقابة مشددة وتفتيشًا دقيقًا داخل اللجان، ولن يُسمح بأي تجاوزات.

واختتم فياض بأن هذه الإجراءات الحاسمة تعكس جدية الدولة في حماية مصداقية شهادة الثانوية العامة وضمان عدالة التقييم لكافة الطلاب في مختلف المحافظات.