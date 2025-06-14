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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فياض: قرارات التعليم الجديدة ستسهم في منع الغش بالثانوية العامة هذا العام

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تشهد مشاركة غير مسبوقة، حيث يخوضها نحو 813 ألف طالب وطالبة، وهو أكبر عدد في تاريخ الثانوية العامة بمصر، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة استعدادات على أعلى مستوى لضبط العملية التعليمية وتأمين اللجان الامتحانية.


منع الهواتف المحمولة لمكافحة الغش 

وأوضح فياض ، خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة شددت على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان تمامًا، ليس فقط للطلاب، بل أيضًا للمراقبين والملاحظين، وذلك ضمن إجراءات صارمة تهدف إلى منع أي محاولات غش أو اتفاقات مسبقة قد تخل بنزاهة الامتحانات، أو تفتح الباب لتسريب الأسئلة.


وأشار إلى أن التعليمات الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان بيئة امتحانية آمنة ونزيهة، مؤكدًا أن هناك رقابة مشددة وتفتيشًا دقيقًا داخل اللجان، ولن يُسمح بأي تجاوزات.

واختتم فياض بأن هذه الإجراءات الحاسمة تعكس جدية الدولة في حماية مصداقية شهادة الثانوية العامة وضمان عدالة التقييم لكافة الطلاب في مختلف المحافظات.

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