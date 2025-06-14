تعليم مطروح تنهى استعدادات انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة..غدا

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المديرية انهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة صباح غدا الأحد الموافق 15 يونيو 2025 .

يؤدى 2923 طالبا الامتحان في مادتي التربية الدينية فترة أولي والتربية الوطنية فترة ثانية بالنظامين القديم والجديد أمام 14 لجنة امتحانية بكافة أرجاء المحافظة والتي تم تخصيصها لاداء الطلاب للامتحان

وأوضحت وكيل الوزارة أنه سيتم تسليم رؤساء لجان الامتحان الأربعة عشر كتيبات المفاهيم الخاصة بالمواد الدراسية لتسليمها للطلاب مع بداية الامتحان واستلامها منهم عقب نهايته وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن

وأضافت نادية فتحي أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات مع الإلتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصاً على سلامة وصحة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات مع الالتزام بتنفيذ التباعد الاجتماعي الآمن وذلك وفقا للتعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

واشارت أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع الاجهزة الأمنية والجهات الادارية فى نطاق المخافظة كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور .

وأضافت وكيل تعليم مطروح أن المديرية خصصت 18 إستراحة حكومية للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات مشيرة إلي توافر سبل الإقامة الجيدة والتي تليق بقيمة ومكانة المعلم المصري .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أكدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية اختتمت اليوم في أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام.

وقدمت مدير المديرية الشكر لكافة المشاركين بأعمال امتحانات الشهادة الاعدادية باللجان الامتحانية ومديري الإدارات التعليمية وأعضاء غرف العمليات تقديرا للجهد المتميز والإخلاص والتفاني في العمل والوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان

كذلك قدمت الشكر ل إسماعيل جاتو وكيل المديرية و إيهاب أنور مدير عام التعليم العام ورئيس المطبعة السرية والفريق المعاون له بالمطبعة ومدير إدارة الأمن بتعليم مطروح ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة ومركز توزيع الأسئلة رئيساً وأعضاء تقديرا لتحمل المسئولية الملقاة علي عاتقهم وعرفانا بالأمانة المهنية والمصداقية والإخلاص والتفاني في العمل والتي تحلوا بها علي مدار الفترة الماضية والتي أسهمت في تحقيق منظومة امتحانية متكاملة نالت إشادة السلطة المختصة الممثلة في السيد اللواء خالد شعيب قائد الأقليم .