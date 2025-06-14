قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث جيش الإحتلال: استهدفنا مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم بإيران
فيديو| لفتة إنسانية من رئيس الوزراء: "علاج بنتنا يكفيني في زيارة اليوم"
كيف تشاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟
هل زواج الـ بارت تايم حلال؟.. عالم بالأزهر يوضح الرأي الشرعي
جيش الاحتلال: 70 طائرة إسرائيلية حلقت لمدة ساعتين في طهران
كاظم الساهر يحيي حفلا فى عمان.. أغسطس المقبل
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني .. درجاتك هنا الآن
إيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقة
إيران تعلن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل في مدينة يزد
ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة
رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم مطروح تنهى استعدادات انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة..غدا

مدير تعليم مطروح خلال جولة بالمدارس
مدير تعليم مطروح خلال جولة بالمدارس
ايمن محمود

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المديرية انهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة صباح غدا  الأحد  الموافق 15 يونيو 2025 .

يؤدى 2923 طالبا الامتحان في مادتي التربية الدينية فترة أولي والتربية الوطنية فترة ثانية بالنظامين القديم والجديد أمام 14 لجنة امتحانية بكافة أرجاء المحافظة والتي تم تخصيصها لاداء الطلاب للامتحان

وأوضحت وكيل الوزارة أنه سيتم تسليم رؤساء لجان الامتحان الأربعة عشر كتيبات المفاهيم الخاصة بالمواد الدراسية لتسليمها للطلاب مع بداية الامتحان واستلامها منهم عقب نهايته وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن

وأضافت نادية فتحي أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات مع الإلتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصاً على سلامة وصحة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات مع الالتزام بتنفيذ التباعد الاجتماعي الآمن وذلك وفقا للتعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

واشارت أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع الاجهزة الأمنية والجهات الادارية فى نطاق المخافظة كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور .

وأضافت وكيل تعليم مطروح أن المديرية خصصت 18 إستراحة حكومية للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات مشيرة إلي توافر سبل الإقامة الجيدة والتي تليق بقيمة ومكانة المعلم المصري .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أكدت  نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية اختتمت اليوم في أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام.

وقدمت مدير المديرية الشكر لكافة المشاركين بأعمال امتحانات الشهادة الاعدادية باللجان الامتحانية ومديري الإدارات التعليمية وأعضاء غرف العمليات تقديرا للجهد المتميز والإخلاص والتفاني في العمل والوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان

كذلك قدمت الشكر ل إسماعيل جاتو وكيل المديرية و إيهاب أنور مدير عام التعليم العام ورئيس المطبعة السرية والفريق المعاون له بالمطبعة ومدير إدارة الأمن بتعليم مطروح ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة ومركز توزيع الأسئلة رئيساً وأعضاء تقديرا لتحمل المسئولية الملقاة علي عاتقهم وعرفانا بالأمانة المهنية والمصداقية والإخلاص والتفاني في العمل والتي تحلوا بها علي مدار الفترة الماضية والتي أسهمت في تحقيق منظومة امتحانية متكاملة نالت إشادة السلطة المختصة الممثلة في السيد اللواء خالد شعيب قائد الأقليم .

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏مستشفى‏‏ و‏نص‏‏

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

الدوسري

إمام الحرم المكي يعلق على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. ماذا قال؟

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 14 يونيو2025

ترشيحاتنا

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

وظائف

وظائف خالية في بنك قناة السويس 2025

المهندس محمد الخطيب مدير الهيئه العامة للإصلاح الزراعي

الإصلاح الزراعي: رفع كفاءة مشروع العجلات العشار والحلاب وتسكين سلالات تسمين

بالصور

كاجوال لافت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الرقابة الإدارية

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

تشكيلات الدفاع الجوي| القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لعدد من المنشآت

صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين

إطلالة رياضية.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ملك أحمد زاهر

والدة ملك أحمد زاهر تكشف تطورات حالتها الصحية

الغارات العسكرية الاسرئيله

إيران ترفع "راية الانتقام الحمراء" ... ماذا تعني وهل تثأر طهران لشهدائها

إيمان عبد اللطيف

الكشف عن سبب الهزات الأرضية المتتالية.. تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

قفزة تاريخية.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد الأحداث الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد