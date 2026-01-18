إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي

أكد السفير الإيطالي لدى الهند أنطونيو بارتولى أن الشراكة الايطالية الهندية "جديرة بالثقة"، وأنها ستزداد قوة عندما يتم إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى والهند.



ونقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن أى" عن السفير اللإيطالي قوله في تصريحات: "أوروبا تقدم كثيرا من المزايا خلال العصر الحالي الذي يتسم بالتقلبات الجيوسياسية".



وأضاف السفير الإيطالي "أوروبا تقدم الكثير من المزايا حيث يتسم اقتصادها بالحيوية وتجمع بين الحضارة القديمة والمدنية الثرية، مثلها فى ذلك مثل الهند، ولذلك فإنه فى إطار الصداقة الأوروبية الهندية فإن إيطاليا تعتبر واحدة من الشركاء الذين يمكن الثقة بهم، ويمكننا أن نطور الكثير معاً، وستزداد إمكانية تحقيق ذلك عندما يتم إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند".



وأعاد السفير الإيطالي إلى الأذهان أن رئيسي وزراء الهند وايطاليا كانا قد أقرا خارطة طريق تمثل خطة عمل استراتيجية مشتركة لمدة خمسة أعوام تغطي الفترة ما بين عامى 2025 و 2029، وأنهما حددا مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين، مشيرا إلى أن المستهدف هو أن يصل حجم التجارة والاستثمار إلى 20 مليار يورو على الأقل، وأن هناك مجالات متعددة للاستثمار من بينها قطاعات التكنولوجيا والشركات الناشئة والابتكارات والعلوم والتعاون بين الجامعات والطاقة.



وأعرب السفير الإيطالي لدى الهند عن اعتقاده بأنه يمكن التعاون بين إيطاليا والهند في قطاع التصنيع، ووصف بلاده بأنها تمثل قوة صناعية فى أوروبا، ويمكن أن تفيد الهند وتساعدها على التطور أكثر في قطاع التصنيع.