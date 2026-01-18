قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
قيادة العمليات المركزية الأمريكية: غارات في سوريا تقتــ.ـل قياديًا مرتبطًا بالقاعدة وداعش
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 18 يناير 2026
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 118من مصر إلى غزة
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
صفية العمري لـ صدى البلد: لم أعتزل التمثيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استمارة الثانوية العامة 2026 | الرابط والأوراق المطلوبة.. وتنبيه عاجل للطلاب

استمارة الثانوية العامة 2026
استمارة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 .. ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عنها بالتزامن مع اتاحة رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم.

 خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 

  • ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2026

 https://moe-register.emis.gov.eg/

  • سجل الدخول ببريدك الالكتروني الموحد.
  • في حالة نسيان بيانات البريد الالكتروني الموحد الخاص بك ادخل على انشاء حساب البريد الالكتروني لإنشاء حساب للطالب بالرقم القومي والكود المكتوب في ايصال المصروفات.
  • تظهر لك استمارة الثانوية العامة 2026 فيها جزئين ، الجزء الاول يشمل البيانات الاساسية التي يجب على الطالب مراجعتها للتأكد من عدم وجود اخطاء فيها.
  • يقوم الطالب بتحميل صورته على خلفية بيضاء على ان تكون نفس الصورة التي يسلمها الطالب في الملف الخاص به.
  • يستكمل الطالب بيانات المحافظة والعنوان ومهنة الوالد ورقم الموبايل وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والسنة الدراسية والتخصص ومواد التخصص.
  • في حالة وجود اي خطأ في البيانات على الطالب ان يرجع لمدرسته فورا.
  • في النهاية اضغط على حفظ ثم اضغط على طباعة الاستمارة.
  • يتم وضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في الحافظة لتسليمها للمدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على جميع طلاب الثانوية العامة 2026 أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 ، التأكد من صحة البيانات التالية:
- الشعبة و مواد التخصص
-اللغة الأجنبية الأولى
-اللغة الأجنبية الثانية
-الديانة
-المواد المترجمة
-مواد الرسوب للطلاب الراسبين

رابط استمارة الثانوية العامة 2026 

يمكن الوصول إلى رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط استمارة الثانوية العامة 2026 سيظل متاحا للطلاب من اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026 ، حتى يوم الخميس 5 فبراير 2026 

استمارة الثانوية العامة 2026 .. الأوراق المطلوبة 

  •  طباعة استمارة الثانوية العامة 226 الإلكترونية بعد مراجعة بيانات الطالب جيدا قبل الطباعة
  • شهادة ميلاد الرقم القومي حديثة للطالب
  • صورة بطاقة الرقم القومي للطالب 
  •  صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر
  • عدد ( ٤ ) صور شخصية حديثة للطالب مطبوعا عليها اسم الطالب
  •  إيصال المصروفات الدراسية من مكتب البريد
  • إيصال رسم الامتحان من مكتب البريد
  • إيصال باسم الإدارة العامة للامتحانات من البريد + صورة منه ( خاص بالطلاب الراسبين
  • طابع دعم مشروعات بمبلغ عشرة جنيهات من مكتب البريد

تحذير للطلاب

من جانبها ، شددت المدارس الثانوية على أنه في حالة وجود خطأ في الشعبة في استمارة الثانوية العامة 2026 ، يجب على الطالب التوجه لشئون الطلبة بالمدرسة للتصحيح أولا ، كما يجب مراعاة الدقة في تأكيد الشعبة قبل الحفظ ، ويجب مراعاة الدقة في إدراج الصورة لتكون نفس الصورة المسلمة لشئون الطلبة ، مع التأكيد على وضع كل الأوراق في حافظة بلاستيكية تسلم لشئون الطلبة بالمدرسة .

استمارة الثانوية العامة 2026 استمارة الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

لقب الدوري المصري

تطور جديد في قضية سحب لقب الدوري المصري من الأهلي.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا: الحمد لله على كل شيء

توروب

خطة الأهلي تكشف أسرار «يانج أفريكانز».. تقرير فني شامل قبل المباراة

يوسف أوباما

بيراميدز يفتح باب الرحيل.. «أوباما» بين الدوري العراقي وسيراميكا | جلسات حاسمة قريبًا

بالصور

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد