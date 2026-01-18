استمارة الثانوية العامة 2026 | الرابط والأوراق المطلوبة.. وتنبيه عاجل للطلاب

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 .. ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عنها بالتزامن مع اتاحة رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2026

https://moe-register.emis.gov.eg/

سجل الدخول ببريدك الالكتروني الموحد.

في حالة نسيان بيانات البريد الالكتروني الموحد الخاص بك ادخل على انشاء حساب البريد الالكتروني لإنشاء حساب للطالب بالرقم القومي والكود المكتوب في ايصال المصروفات.

تظهر لك استمارة الثانوية العامة 2026 فيها جزئين ، الجزء الاول يشمل البيانات الاساسية التي يجب على الطالب مراجعتها للتأكد من عدم وجود اخطاء فيها.

يقوم الطالب بتحميل صورته على خلفية بيضاء على ان تكون نفس الصورة التي يسلمها الطالب في الملف الخاص به.

يستكمل الطالب بيانات المحافظة والعنوان ومهنة الوالد ورقم الموبايل وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والسنة الدراسية والتخصص ومواد التخصص.

في حالة وجود اي خطأ في البيانات على الطالب ان يرجع لمدرسته فورا.

في النهاية اضغط على حفظ ثم اضغط على طباعة الاستمارة.

يتم وضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في الحافظة لتسليمها للمدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على جميع طلاب الثانوية العامة 2026 أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 ، التأكد من صحة البيانات التالية:

- الشعبة و مواد التخصص

-اللغة الأجنبية الأولى

-اللغة الأجنبية الثانية

-الديانة

-المواد المترجمة

-مواد الرسوب للطلاب الراسبين

رابط استمارة الثانوية العامة 2026

يمكن الوصول إلى رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط استمارة الثانوية العامة 2026 سيظل متاحا للطلاب من اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026 ، حتى يوم الخميس 5 فبراير 2026

استمارة الثانوية العامة 2026 .. الأوراق المطلوبة

طباعة استمارة الثانوية العامة 226 الإلكترونية بعد مراجعة بيانات الطالب جيدا قبل الطباعة

شهادة ميلاد الرقم القومي حديثة للطالب

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر

عدد ( ٤ ) صور شخصية حديثة للطالب مطبوعا عليها اسم الطالب

إيصال المصروفات الدراسية من مكتب البريد

إيصال رسم الامتحان من مكتب البريد

إيصال باسم الإدارة العامة للامتحانات من البريد + صورة منه ( خاص بالطلاب الراسبين

طابع دعم مشروعات بمبلغ عشرة جنيهات من مكتب البريد

تحذير للطلاب

من جانبها ، شددت المدارس الثانوية على أنه في حالة وجود خطأ في الشعبة في استمارة الثانوية العامة 2026 ، يجب على الطالب التوجه لشئون الطلبة بالمدرسة للتصحيح أولا ، كما يجب مراعاة الدقة في تأكيد الشعبة قبل الحفظ ، ويجب مراعاة الدقة في إدراج الصورة لتكون نفس الصورة المسلمة لشئون الطلبة ، مع التأكيد على وضع كل الأوراق في حافظة بلاستيكية تسلم لشئون الطلبة بالمدرسة .