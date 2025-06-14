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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف الطبي على 350 مواطنا ضمن القافلة الطبية لراعي مصر بالإسماعيلية

القافلة
القافلة
الإسماعيلية انجي هيبة

نظَّمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ، بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وجمعية الحجاز لتنمية المجتمع بالكيلو ٢، تحت إشراف  مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ، ومحمود فوزي مدير قوافل راعي مصر بالإسماعيلية ، قافلة طبية بقرية الحجاز “الكيلو ٢”.

وذلك تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وفي إطار توجيهاته بتقديم كافة الخدمات لمواطني قرية الحجاز، و تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ والمشاركة جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ، إن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على ٣٥٠ مواطن من أهالي المنطقة، في تخصصات ( باطنه ، اطفال ، رمد ، و جلديه   ) ، هذا إلى جانب تقديم ٤٧ نظارات طبية و صرف العلاج بالمجان ، لعدد من الحالات الطبية التي تحتاج لذلك.

وتابع “الحفناوي”: قام فريق من إدارة الحماية بمديرية التضامن الاجتماعي، بالاستعلام لعدد من المترددين على القافلة الاستعلام عن الدعم النقدي تكافل وكرامة، لمعرفة موقفهم من الدعم وعمل التظلمات وتسجيلها على السيستم، وتوجيه البعض لاستكمال المستندات بالوحدات الاجتماعية التابعين لها.

فيما قامت الرائدات الاجتماعية بعقد لقاءات مع السيدات لمعرفة المشكلات التي تواجههم داخل القرية، والتحدث معهم عن أهمية المتابعة الصحية بالوحدات الصحية وأهمية التزام الابناء بالتعليم، وأهمية التحاقهم بفصول محو الأمية لمن لا يجيد القراءة والكتابة، وعدد من الرسائل التوعوية بأهمية النظافة العامة، التقنين و التصالح و المشاركة المجتمعية.

واختتمت: كما شملت القافلة حمله توعيه للسيدات من مؤسسة مستشفى بهية، بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه.

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