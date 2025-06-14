استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.. وكيل تعليم الدقهلية يعقد اجتماعاً مع رؤساء اللجان

عقد المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وبسيوني محمد بسيوني، وكيل المديرية، والدكتور عصام عمارة، مدير عام التعليم العام، والدكتور حازم الألفي، مدير عام الأنشطة والخدمات، اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية.

تناول الاجتماع عدة نقاط خاصة بتنظيم امتحانات الثانوية العامة، من أهمها دعم الوزارة الكامل للمديريات التعليمية لتيسير أداء المهام المكلفة بها بكفاءة، وإجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط، والتفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول اللجان والتشديد على عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالف.

كذلك تضمن الاجتماع التأكيد على وصول ورق الأسئلة في الميعاد المحدد للجان، والتأكيد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

وقال الرشيدي إن الوزارة تثق ثقة كبيرة في قياداتها التعليمية، وتقدم جميع سبل الدعم كي تتم امتحانات الثانوية العامة بصورة منضبطة ومؤمنة وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.