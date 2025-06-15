نشرة الفن: وفاة شقيق لطيفة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها

نشر قسم الفن عددا من الأخبار خلال الساعات الماضية، أبرزها:

لطيفة تعلن وفاة شقيقها: الله يصبرنا على فراقك يا غالي

أعلنت الفنانة لطيفة وفاة شقيقها، منذ قليل، دون الكشف عن موعد ومكان الجنازة و العزاء.



بحضور الهضبة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها

شاركت جنا عمرو دياب، جمهورها، أحدث ظهور من داخل أحد الاستوديوهات في أثناء تسجيل أحدث أغانيها.



كأنى ماغيبتش عن الجمهور .. أول تعليق من مايا نصري بعد حفلها فى السعودية

علقت الفنانة مايا نصري على ردود فعل حفلها الذي أقيم أمس في السعودية، ضمن فعاليات “نوستالجيا فورها” والذي يعد بمثابة عودة قوية لها على المسرح بعد غياب دام 10 سنوات.

محظوظون .. أول تعليق من يوسف حشيش بعد زواجه من منة عدلي القيعي

أعرب الفنان وصانع المحتوي يوسف حشيش، عن سعادته بيوم زفافه على الشاعرة منة عدلي القيعي، والذي أقيم يوم الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من أصدقائهما وعائلتيهما.