مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن محمد بن رمضان .. تفاصيل

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن اللاعب محمد بن رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"رأيك في أداء محمد بن رمضان في مباراة اليوم ؟".

وفي إطار آخر، كان قد كشف الإعلامي أمير هشام عن عدد الحضور الجماهيري في افتتاحية كأس العالم للأندية بين الأهلي وانتر ميامي.

وشارك صورة و علق عليها عبر حسابه علي موقع فيسبوك:" الحضور الجماهيري في افتتاحية كأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي يتخطى 60 ألف مشجع ".

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبتلك النتيجة يحصل الفريقان على نقطة لكل منهما في انتظار اللقاء الآخر في المجموعة الأولى بين بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مجريات اللقاء

وخلال الشوط الأول سيطر الأهلي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل إلا أن حارس إنتر ميامي تصدّى لكرتى إمام عاشور ووسام أبو علي.

وفي الدقيقة 14 تعرّض إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا من اللقاء ليحل زيزو بديلا له.

وشهدت المباراة في الشوط الثاني سيطرة من جانب إنتر ميامي الأمريكي على مجريات المباراة وإهدار أكثر من فرصة مُحققة للتسجيل.

ودفع الأهلي بتغييرين هما حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بدلا من تريزيجيه ومحمد علي.