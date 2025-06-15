بإمكانيات لن تجدها في الفئات العملاقة .. إليك أفضل هواتف لمحدودي الدخل

يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف من محدودي الدخل عن هاتف مميز يقدم العديد من المواصفات التي تتوافق مع احتياجاتهم وذلك دون إغفال السعر الذي يناسب إمكاناتهم المادية.

إليك مجموعة من الهواتف الرائدة والتي تأتي بالعديد من الميزات العصرية

هاتف Oppo A18

يعد هاتف Oppo A18 مزود بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، ويبلغ قياسها 6.56 بوصة، و تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز في الثانية.



ويحتوي هاتف Oppo A18 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، لا تدعم الشحن السريع، كما يعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل، ودعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وشبكات Wi-Fi 802.

ويعمل هاتف Oppo A18 بمعالج من نوع Helio G85 من إنتاج شركة ميدياتك، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع بطاقة microSD للتوسعة.

ويقدم هاتف Oppo A18 كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب ذلك، تحتوي الواجهة الأمامية بالهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 5 آلاف و 110 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .



هاتف سامسونج Galaxy A13

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A13 بشاشة من نوع PLS TFT، قياس 6.6 بوصة، وبدقة عرض دقة عرضها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A13 بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A13 على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع شاحن من نوع Super VOOC من خلال منفذ شحن من نوع USB -C، والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 53% في حوالي 30 دقيقة،ويعمل بمعالج من نوع Helio G35 من شركة ميدياتك، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، سعة 64 و 128 جيجابايت.

مواصفات هاتف Redmi 13x

يأتي هاتف Redmi 13X مزود بشاشة FHD مقاس 6.79 بوصة وبمعدل تحديث 90 هرتز ذلك بالإضافة إلى العديد من الميزات العصرية أبرها حصوله على تصنيف IP53 فهو يعد من الهواتف المقاومة لكلا من الغبار والماء

على الجانب الآخر يأتي هاتف Redmi 13X مزود بماسح بصمات أصابع جانبي مدمج في زر التشغيل.

في مجال التصوير يأتي هاتف Redmi 13X مزود بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 13 ميجابكسل.

يعمل هاتف Redmi 13X بمعالج MediaTek Helio G91 Ultra، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت ويعمل بنظام HyperOS من شاومي، المبني على نظام أندرويد 14.

يعمل هاتف Redmi 13X أيضا ببطارية بسعة 5030 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط كما يدعم منفذ سماعة الرأس لمن يفضلون استخدام سماعات الأذن السلكية.

يبدأ سعر هاتف Redmi 13x من 4,290,000 دونج فيتنامي أي ما يعادل 168 دولارًا أمريكيًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر هاتف Redmi 13x نسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت 4,690,000 دونج فيتنامي أي ما يعادل 183 دولارًا أمريكيًا)