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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيدة الأولى لدولة جامبيا تزور مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر

السيدة الأولى لدولة جامبيا تزور مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر
السيدة الأولى لدولة جامبيا تزور مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر
شمس يونس

 زارت السيدة فاتوماتا باه بارو، السيدة الأولى لدولة جامبيا وحرمة الرئيس أداما بارو، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالمجان في الأقصر، وذلك ضمن خطة الاتحاد الأفريقي لدعم مرضى السرطان في أفريقيا وتعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة ، وذلك زيارة استثنائية رسمت البهجة على وجوه الأطفال المرضى .

ورافق السيدة الأولى وفد رسمي رفيع المستوى من مسؤولي جامبيا، إلى جانب حاتم رسلان، السفير المتجول لدولة جامبيا في مصر.

وكان في استقبالها المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وعدد من قيادات المستشفى، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد الجندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان.

وخلال جولتها، تفقدت السيدة الأولى الأقسام المختلفة بالمستشفى، والتقت عددًا من الأطفال المرضى وتبادلت معهم الحديث، وحرصت على توزيع الهدايا والألعاب، مثنية على مستوى الخدمات الطبية والإنسانية المقدمة داخل المستشفى، ومشيدة بكونه أول وأكبر مستشفى متخصص في علاج أورام الأطفال بصعيد مصر.

وأكدت حرصها على هذه الزيارة في إطار دعم جهود الاتحاد الأفريقي في رعاية مرضى الأورام، مشيدة بفريق العمل داخل المستشفى على جهودهم المتميزة في تقديم الرعاية والدعم للأطفال المرضى.

من جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط مصر وجامبيا، ومشيدًا بالتطور الكبير الذي حققته مستشفيات شفاء الأورمان على مستوى التجهيزات الطبية والبنية التحتية، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به على مستوى القارة.

ووجه الأستاذ محمود فؤاد، الشكر للسيدة الأولى والوفد المرافق، مؤكدًا أن الزيارة منحت دفعة معنوية كبيرة للأطفال، وتعكس حجم التقدير الدولي للمستشفى وما تقدمه من خدمات مجانية عالية الجودة.

وأشار إلى أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، والذي أنشئ على مساحة 60 ألف متر مربع، يخدم ست محافظات جنوبية، ويضم 350 سريرًا، و4 غرف عمليات، وغرف مناظير، ووحدة علاج إشعاعي متكاملة تحتوي على 3 أجهزة معجل خطي، وجهاز PET/CT، وجهاز جاما كاميرا، إلى جانب أقسام الباثولوجي، المعامل، الصيدلة الإكلينيكية، وبنك الدم.

كما أوضح أن المستشفى يقدم نحو 50 ألف خدمة طبية شهريًا، ويتردد عليه يوميًا نحو 600 شخص، وتجري به 300 عملية جراحية شهريًا، إضافة إلى ما يزيد عن 6500 جلسة علاج كيماوي وإشعاعي شهريًا، بإجمالي تكلفة تشغيل شهري تتجاوز 35 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن المستشفى حاصل على شهادة الأيزو وشهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما يعد أول مستشفى صديق للبيئة يحصل على شهادة التميز البيئي في مصر.

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