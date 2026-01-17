متحدث اللجنة المصرية في غزة ينقل حجم معاناة أهالي القطاع

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، أن اللجنة المصرية بدأت في تنفيذ خطوة جديدة لدعم النازحين، بافتتاح «مخيم الزهراء» وبدء استقبال العائلات الفلسطينية المتضررة من موجات البرد والأمطار، في إطار التحركات المصرية لتخفيف الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

وقال محمد منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المخيم أُقيم في منطقة محور نتساريم بمدينة الزهراء، ويضم نحو 900 خيمة مجهزة، إلى جانب بنية تحتية متكاملة تشمل مرافق خدمية ومساعدات غذائية أساسية، بما يوفر بيئة آمنة تحفظ كرامة الأسر المنقولة من المخيمات العشوائية والمناطق المتضررة.

وتابع المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، أن هذه الخطوة تعكس استمرار الدور المصري الداعم لأهالي غزة، وتحويل الجهود الإنسانية إلى واقع ملموس يمنح آلاف العائلات قدرًا من الاستقرار والأمان في ظل الظروف القاسية التي يعيشها القطاع.