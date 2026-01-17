قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
توك شو

عمرو ياسين: حسام حسن قدم أقصى ما لديه مع المنتخب.. وأؤيد استمراره حتى كأس العالم

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
محمد البدوي

علّق الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين على حصول منتخب مصر على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، عقب الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل السلبي، مؤكدًا دعمه الكامل للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن.

وقال عمرو محمود ياسين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إن المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في ظل الإمكانيات المتاحة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الأسماء الكبيرة لا تعكس دائمًا الحالة الفنية الحقيقية للاعبين.

وأوضح أن محمد صلاح يمر بأسوأ مرحلة فنية له منذ سنوات طويلة، كما أن صلاح ومرموش جلسا لفترات طويلة على دكة البدلاء مع أنديتهما، وهو ما انعكس على مستواهما مع المنتخب، مضيفًا أن مصطفى محمد، رغم اسمه الكبير، لم يسجل سوى هدف أو هدفين في عدد كبير من المباريات.

تراجع المستوى الفني

وأضاف أن خط الهجوم، رغم شهرة أسمائه، لم يكن في أفضل حالاته، مؤكدًا أن تراجع المستوى الفني للاعبين المؤثرين حدّ من الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، ما يجعل ما تحقق في البطولة إنجازًا مقبولًا في ضوء هذه الظروف.

وأشار إلى أن خطة اللعب الدفاعية أمام السنغال ليست عيبًا، بل هي مدرسة كروية معروفة عالميًا، مثلما فعلت إيطاليا في فترات عديدة، موضحًا أن المفاجأة كانت في ترك المنتخب السنغالي الاستحواذ دون ضغط كافٍ، على عكس مباراة كوت ديفوار التي لعب فيها المنتخب المصري بثقة أكبر.

عودة قوة الدوري المصري

واختتم عمرو محمود ياسين تصريحاته بالتأكيد على دعمه لاستمرار حسام حسن مع المنتخب حتى كأس العالم، معربًا عن أمله في عودة قوة الدوري المصري وامتلاء المدرجات بالجماهير، كما كان الحال في بطولتي 2006 و2008، معتبرًا أن وجود دوري قوي هو الأساس الحقيقي لنجاح أي منتخب وطني.

