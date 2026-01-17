عمرو ياسين: حسام حسن قدم أقصى ما لديه مع المنتخب.. وأؤيد استمراره حتى كأس العالم

علّق الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين على حصول منتخب مصر على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، عقب الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل السلبي، مؤكدًا دعمه الكامل للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن.

وقال عمرو محمود ياسين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إن المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في ظل الإمكانيات المتاحة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الأسماء الكبيرة لا تعكس دائمًا الحالة الفنية الحقيقية للاعبين.

وأوضح أن محمد صلاح يمر بأسوأ مرحلة فنية له منذ سنوات طويلة، كما أن صلاح ومرموش جلسا لفترات طويلة على دكة البدلاء مع أنديتهما، وهو ما انعكس على مستواهما مع المنتخب، مضيفًا أن مصطفى محمد، رغم اسمه الكبير، لم يسجل سوى هدف أو هدفين في عدد كبير من المباريات.

تراجع المستوى الفني

وأضاف أن خط الهجوم، رغم شهرة أسمائه، لم يكن في أفضل حالاته، مؤكدًا أن تراجع المستوى الفني للاعبين المؤثرين حدّ من الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، ما يجعل ما تحقق في البطولة إنجازًا مقبولًا في ضوء هذه الظروف.

وأشار إلى أن خطة اللعب الدفاعية أمام السنغال ليست عيبًا، بل هي مدرسة كروية معروفة عالميًا، مثلما فعلت إيطاليا في فترات عديدة، موضحًا أن المفاجأة كانت في ترك المنتخب السنغالي الاستحواذ دون ضغط كافٍ، على عكس مباراة كوت ديفوار التي لعب فيها المنتخب المصري بثقة أكبر.

عودة قوة الدوري المصري

واختتم عمرو محمود ياسين تصريحاته بالتأكيد على دعمه لاستمرار حسام حسن مع المنتخب حتى كأس العالم، معربًا عن أمله في عودة قوة الدوري المصري وامتلاء المدرجات بالجماهير، كما كان الحال في بطولتي 2006 و2008، معتبرًا أن وجود دوري قوي هو الأساس الحقيقي لنجاح أي منتخب وطني.