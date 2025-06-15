أخبار التكنولوجيا| بتصميم مذهل إليك أفضل هواتف لمحدودي الدخل وأهم مواصفات جهاز وان بلس اللوحي OnePlus Pad 3

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بإمكانيات لن تجدها في الفئات العملاقة .. إليك أفضل هواتف لمحدودي الدخل

يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف من محدودي الدخل عن هاتف مميز يقدم العديد من المواصفات التي تتوافق مع احتياجاتهم وذلك دون إغفال السعر الذي يناسب إمكاناتهم المادية.

بتصميم مذهل.. إليك أهم مواصفات هاتف Poco F7 قبل انطلاقه

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد يتمتع بالعديد من المواصفات العصرية يمكنك التفكير في هاتف Poco F7 والذي يأتي باللونين الأبيض والفضي.

من حيث التصميم، ياتي هاتف Poco F7 باللونين الأبيض والأسود وكاميرتين عموديتين، و غطاء خلفي مصقول مع وحدة كاميرا في أعلى اليسار وشعار Poco أسفله.

بأقوى معالج.. إليك مواصفات جهاز وان بلس اللوحي OnePlus Pad 3



أطلقت شركة وان بلس مؤخرًا جهازها اللوحي OnePlus Pad 3 المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite.

ووفقا للتسريبات جديدة أن الجهاز اللوحي التالي من هذه العلامة التجارية الصينية سيحمل اسم OnePlus Pad Lite.

لمحدودى الدخل.. إنفينيكس تطلق أحدث هواتفها Smart 10 Plus



أطلقت إنفينيكس رسميًا هاتفها الذكي Smart 10 Plus في ماليزيا.

وكما يوحي اسمه، يُعد إصدار Plus أقوى هاتف في السلسلة، التي تضم أيضًا هاتفي Smart 10 وSmart 10 HD.